Ведущие экономисты призвали власти России раздать населению деньги

Объем антикризисной поддержки населения, а также предприятий малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса должен составлять от четырёх до десяти процентов ВВП. Такие данные содержатся в докладе экономистов "Коронакризис-2020: Что будет и что делать?" фонда "Либеральная миссия". Об этом пишут "Ведомости" и РБК.
Среди авторов доклада директор центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова, бывшие руководящие сотрудники Центробанка России Сергей Алексашенко и Олег Вьюгин, профессор Чикагского университета Константин Сонин и другие.
Авторы отмечают, что ВВП мировой экономики упадет примерно на три процента. В России, по мнению экономистов, этот показатель может составить девять процентов. Кроме того, россияне во время ограничений из-за COVID-19, столкнулись не только с самоизоляцией, но с и падением цен на нефть, и с сокращением бюджетов.
Экономисты, в частности, считают, что государство должно выплачивать гражданам в период пандемии прямые выплаты (20 тысяч рублей в месяц), субсидировать оплату ЖКХ, удвоить пенсии на время самоизоляции. Это может обойтись государству в сумму около трёх триллионов рублей в месяц. Дополнительные меры поддержки должны быть утверждены на два-три месяца, считают составители доклада. Кроме того, они предлагают упростить регистрацию и выплату пособия по безработице и повысить его на 25 процентов.
Авторы считают, Россия должна скорректировать бюджетные правила и использовать на поддержку граждан и предприятий малого и среднего бизнеса до 50 процентов средств фонда национального благосостояния.
Недостаточная помощь гражданам во время кризиса может привести к социальным возмущениям, уточняет Константин Сонин.
По подсчётам экспертов Альфа-банка, в зоне экономического риска во время пандемии оказалось около шести миллионов работников малого и среднего бизнеса, и более одного миллиона человек из сферы транспорта, пишут "Ведомости". Специалисты считают, что государство в первую очередь должно направлять деньги компаниям для выплаты зарплат. В этом случае можно не прибегать к прямым выплатам населению.
Центробанк и представители российского правительства доклад экономистов пока не прокомментировали.
- Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор пока не видит необходимости прямых выплатах гражданам.
- Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в три раза и достигнуть восьми миллионов человек. Он также предложил временно увеличить минимальный размер оплаты труда, пособие по безработице и выдать дотации бизнесу на выплату зарплат. По его словам, на поддержку бизнеса необходимо от одного до трёх триллионов рублей.
- Президент России Владимир Путин заявил, что правительство направило на минимизацию последствий от эпидемии COVID-19 1,2% ВВП. Помощь в таком же объёме предусмотрел Центробанк. По мнению президента, меры поддержки должны быть "разумными и пропорциональными".
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