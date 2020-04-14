Ведущие экономисты призвали власти России раздать населению деньги

Объем антикризисной поддержки населения, а также предприятий малого и среднего бизнеса во время пандемии коронавируса должен составлять от четырёх до десяти процентов ВВП. Такие данные содержатся в докладе экономистов "Коронакризис-2020: Что будет и что делать?" фонда "Либеральная миссия". Об этом пишут "Ведомости" и РБК.

Среди авторов доклада директор центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова, бывшие руководящие сотрудники Центробанка России Сергей Алексашенко и Олег Вьюгин, профессор Чикагского университета Константин Сонин и другие.

Авторы отмечают, что ВВП мировой экономики упадет примерно на три процента. В России, по мнению экономистов, этот показатель может составить девять процентов. Кроме того, россияне во время ограничений из-за COVID-19, столкнулись не только с самоизоляцией, но с и падением цен на нефть, и с сокращением бюджетов.

Экономисты, в частности, считают, что государство должно выплачивать гражданам в период пандемии прямые выплаты (20 тысяч рублей в месяц), субсидировать оплату ЖКХ, удвоить пенсии на время самоизоляции. Это может обойтись государству в сумму около трёх триллионов рублей в месяц. Дополнительные меры поддержки должны быть утверждены на два-три месяца, считают составители доклада. Кроме того, они предлагают упростить регистрацию и выплату пособия по безработице и повысить его на 25 процентов.

Авторы считают, Россия должна скорректировать бюджетные правила и использовать на поддержку граждан и предприятий малого и среднего бизнеса до 50 процентов средств фонда национального благосостояния.

Недостаточная помощь гражданам во время кризиса может привести к социальным возмущениям, уточняет Константин Сонин.

По подсчётам экспертов Альфа-банка, в зоне экономического риска во время пандемии оказалось около шести миллионов работников малого и среднего бизнеса, и более одного миллиона человек из сферы транспорта, пишут "Ведомости". Специалисты считают, что государство в первую очередь должно направлять деньги компаниям для выплаты зарплат. В этом случае можно не прибегать к прямым выплатам населению.

Центробанк и представители российского правительства доклад экономистов пока не прокомментировали.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор пока не видит необходимости прямых выплатах гражданам.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в три раза и достигнуть восьми миллионов человек. Он также предложил временно увеличить минимальный размер оплаты труда, пособие по безработице и выдать дотации бизнесу на выплату зарплат. По его словам, на поддержку бизнеса необходимо от одного до трёх триллионов рублей.