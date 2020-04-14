ФБК: Шаведдинова перевели в изолированную воинскую часть

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова перевели в изолированную от внешнего мира воинскую часть №26894С на Новой Земле. Она находится рядом с местом под названием Черакино в 25 километрах от поселка Северный. Связи там нет. Об этом сообщила пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.

По словам Ярмыш, Шаведдинова отвезли вглубь острова, чтобы изолировать полностью. Раньше он мог звонить раз в неделю, теперь он лишен этой возможности.

Руслана Шаведдинова отправили на службу в воинскую часть на Новой Земле в конце 2019 года. Перед отправлением полицейские обыскали квартиру сотрудника ФБК. Перед обыском мобильный оператор Yota отключил мобильную связь Шаведдинова.

Суд признал законной принудительную отправку активиста в армию. В армии Шаведдинову запретили пользоваться мобильным телефоном, а также отправлять и получать письма в части. Сотрудник ФБК пытался оспорить в суде это решение, но иск отклонили. Фонд борьбы с коррупцией подал заявление в Следственный комитет о похищении человека из-за того, что их сотрудник Руслан Шаведдинов перестал выходить на связь.