Министр здравоохранения России пожаловался на видео "Альянса врачей"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко написал заявление в полицию на профсоюз "Альянс врачей" из-за видео, в котором лидер профсоюза Анастасия Васильева сообщает о сборе денег на закупку защитных средств для медиков. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на представителя профсоюза Ивана Коновалова.

Документ называется "приглашение на дачу объяснений". Васильева должна будет давать объяснения в главном управлении МВД по Москве. Мурашко просил проверить видеоролик, который называется "Всероссийская мединспекция", в которой Васильева сообщает о том, что члены профсоюза поедут в регионы, чтобы "оценить реальную ситуацию в больницах, обеспеченность медиков средствами защиты и оборудованием".

"Сейчас мы будем обсуждать это с адвокатам. Насколько я понимаю, законных оснований идти нет, потому что в законе нет такого понятия, как приглашение. Это не повестка. Кроме того, документ был прислан по почте, а не вручен лично, на адрес профсоюза, а не на адрес Анастасии", - сказал Коновалов.

В Коми бывший министр здравоохранения республики Дмитрий Березин также пожаловался в полицию на блогеров, которые писали о коронавирусе. Он потребовал проверить их публикации. Через несколько дней после заявления Березин был уволен с поста из-за сложной ситуацией с распространением инфекции в регионе.

Михаил Мурашко с 2006 по 2011 годы возглавлял Минздрав Коми, а в 2020 году стал руководителем федерального ведомства.

Колонна машин "Альянса врачей" во время акции "Мединспекция" 2 апреля была задержана полицией в Новгородской области. Васильеву задержали, применив силу, и продержали в отделении полиции более 10 часов, после чего дважды оштрафовали за неповиновение требованиям сотрудников полиции. Защитные средства, который профсоюз все-таки смог передать медикам, затем запретили использовать.