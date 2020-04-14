В мире выявлено около 2 миллионов заражённых коронавирусом. ВИДЕО

В мире растёт число инфицированных коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19. Статистика пандемии приближается к отметке "2 миллиона заражённых". К вечеру вторника, по данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 1 945 055 заражённых коронавирусом, пандемия охватывает 185 стран и территорий. От последствий инфицирования умерли более 121 тысячи человек.

Соединённые Штаты "опережают" другие страны по количеству жертв эпидемии и по темпам распространения коронавируса. В США 583 220 инфицированных, в Испании – 172 541, Италии – 159 516, во Франции – 137 887, в Германии – 130 434.



В России на сегодняшний день 21 102 выявленных случая заражения коронавирусом. Коронавирус никуда не исчезнет, ВОЗ предупреждает: носить маски придётся долго. Смотрите видео Радио Свобода: