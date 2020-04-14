Росавиация объявила о "вывозных рейсах" на ближайшую неделю

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило что до 20 апреля осуществит авиарейсы для доставки на родину россиян, остающихся в семи странах — Вьетнаме, Израиле, Индии, Индонезии, ОАЭ, Таиланде и Турции.

15 апреля ожидается доставка россиян из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву.

Дальнейшим, предварительным, графиком предусмотрены рейсы российских авиакомпания в Иркутск, Казань, Уфу, Владивосток и Екатеринбург, сообщает "Коммерсантъ". «Аэрофлот», «Сибирь» и «Уральские авиалинии» должны вывезти россиян из Дубая, Стамбула, Бангкока, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани.

В Росавиации сообщили, что 13 апреля рейсами «Аэрофлота» из Мадрида и Подгорицы домой вернулось 255 человека. 14 апреля на родину из Бангкока в Новосибирск вернулись 197, в Иркутск — 156 человек.

Россия возобновила вывоз граждан из других стран 6 апреля. Как отмечается в публикации "Коммерсанта", на вывозные рейсы могут претендовать россияне, выехавшие из страны после 1 января 2020 года.

Некоторые туристы сообщили, что за ними уже несколько суток не прилетает обещанный самолет, а другие не знают, стоит ли им рассчитывать на помощь государства.