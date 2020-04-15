Трамп объявил о временном прекращении финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна временно прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения до тех пор, пока в Вашингтоне не разберутся в "провалах управления" со стороны ВОЗ в связи с пандемией коронавируса.

Выступая на брифинге в Белом доме, Трамп напомнил, что в конце января руководство ВОЗ выступило против решения США об ограничениях полетов в Китай на ранних этапах вспышки коронавирусной инфекции. Тем самым, считает Трамп, была упущена возможность остановить пандемию в начале её развития.

"Другие страны и регионы, которые, следуя рекомендациям ВОЗ, держали свои границы с Китаем открытыми, ускорили распространение коронавируса по всему миру", - заявил Трамп. По словам Трампа, излишнее доверие к Китаю привело к тому, что коронавирусом заразилось в двадцать раз больше человек, чем должны были. ВОЗ "не справилась со своими основными обязанностями и должна нести ответственность" за пандемию, заявил президент США.

О планах приостановить финансирование ВОЗ Трамп сообщил в твиттере ещё 8 апреля. "ВОЗ натворила глупостей. По непонятным причинам организация, которую в основном финансируют США, сосредоточила все внимание на Китае. Мы тщательно изучим этот вопрос", - написал Трамп. По его словам, США вносят в бюджет ВОЗ 400-500 миллионов долларов ежегодно, что более чем в 10 раз превышает взносы Китая.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ. Осмыслить уроки борьбы с пандемией и причины столь быстрого распространения инфекции человечество сможет после того, как перевернёт эту тяжелейшую страницу современной истории, сказал генеральный секретарь ООН.