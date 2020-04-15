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Пекин: Гонконгу срочно нужен закон о нацбезопасности

Акция протеста в Гонконге, 31 декабря 2019 года

Гонконг должен как можно скорее принять собственный закон о национальной безопасности для сдерживания актов насилия и сепаратизма. Об этом заявил представитель Пекина в китайской автономии. Он добавил, что последние годы в дела Гонконга вмешивались некие иностранные силы.

Китайские власти также считают, что протесты летом прошлого года нанесли удар по верховенству права в автономии. Пекин считает, что борьба с пандемией коронавируса также относится к сфере национальной безопасности. В Гонконге сейчас выявлено более тысячи случаев COVID-19. Умерли с начала пандемии четверо человек.

Антиправительственные протесты в Гонконге начались в июне прошлого года. Поводом стало намерение местных властей принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях материковому Китаю. Акции протеста сопровождались столкновениями с полицией и задержаниями. После массовых демонстраций власти отозвали законопроект, но протестующие продолжили выходить на улицы и требовать большей независимости от Китая и освобождения всех задержанных активистов.

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