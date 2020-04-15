В ЕС разработаны критерии снятия карантинов: точных дат нет

Еврокомиссия разработала три критерия для отмены карантинов в странах ЕС на фоне пандемии коронавируса нового типа. Однако точные даты снятия ограничений в Евросоюзе пока неизвестны. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Согласно документу на сайте ведомства, первым критерием для снятия ограничений должно стать снижение распространения COVID-19, в частности сокращение новых случаев болезни и госпитализаций.

Вторым критерием Еврокомиссия называет достаточный потенциал местных систем здравоохранения. Он включает в себя достаточное количество мест для размещения пациентов, наличие медоборудования и необходимых препаратов.

Третий критерий – мониторинг болезни и контактов инфицированных жителей. Этот пункт предполагает широкие возможности тестирования.

4 мая Еврокомиссия проведёт конференцию доноров для сбора помощи в борьбе с коронавирусом – в первую очередь для создания вакцины.

По последним данным, число выявленных случаев COVID-19 в европейских странах превышает миллион. Это половина от всех заражений в мире. В некоторых странах количество заражений коронавирусом начинает снижаться, но о том, что эпидемия пошла на спад, заявлений пока нет. Власти время от времени делают небольшие послабления для жителей, однако карантинные меры в большинстве стран ЕС продлены до середины мая.