Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Грузии для борьбы с пандемией COVID-19 закрыли четыре города

Пункт пропуска в Тбилиси, 15 апреля 2020 года

Власти Грузии полностью блокируют четыре крупнейших города страны для предотвращения взрывного распространения коронавируса нового типа.

По распоряжению премьер-министра Георгия Гахарии, подразделения вооружённых сил и части спецназначения МВД вечером в среду начали выдвигаться к Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми. В течение десяти дней военные и полицейские будут блокировать все въезды и выезды из городов.

Глава правительства объяснил необходимость столь жёстких мер быстрым ростом числа заражённых COVID-19 за последние сутки и желанием снизить мобильность населения для предотвращения контактов жителей в пасхальные дни.

До сих пор в этих городах действовал комендантский час с девяти часов вечера до шести часов утра, но автомобильное движение не ограничивалось.

По последним данным, в Грузии диагностировано более 300 случаев COVID-19. Умерли трое человек. До 10 мая в Грузии действует режим чрезвычайного положения.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG