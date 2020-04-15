В Грузии для борьбы с пандемией COVID-19 закрыли четыре города

Власти Грузии полностью блокируют четыре крупнейших города страны для предотвращения взрывного распространения коронавируса нового типа.

По распоряжению премьер-министра Георгия Гахарии, подразделения вооружённых сил и части спецназначения МВД вечером в среду начали выдвигаться к Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми. В течение десяти дней военные и полицейские будут блокировать все въезды и выезды из городов.

Глава правительства объяснил необходимость столь жёстких мер быстрым ростом числа заражённых COVID-19 за последние сутки и желанием снизить мобильность населения для предотвращения контактов жителей в пасхальные дни.

До сих пор в этих городах действовал комендантский час с девяти часов вечера до шести часов утра, но автомобильное движение не ограничивалось.

По последним данным, в Грузии диагностировано более 300 случаев COVID-19. Умерли трое человек. До 10 мая в Грузии действует режим чрезвычайного положения.