ФСБ заявила о задержании в Крыму новых "украинских шпионов"

ФСБ России заявила о задержании на территории аннексированного Крыма "агентурной группы" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В спецслужбе утверждают, что в состав группы входил гражданин Украины, работающий на военную разведку страны, и российская военнослужащая, подозреваемая в передаче украинской стороне сведений, составляющих государственную тайну, а курировал группу "начальник подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в Херсоне, полковник Олег Ахмедов". Гражданин Украины, имя которого не называется, уже этапирован в московское СИЗО Лефортово.

Адвокат российской военнослужащей сообщил изданию "Грат", что она признала свою вину и дала показания о том, что задержанный гражданин Украины – её бывший муж, который завербовал её, и которому она передавала документы из воинской части, в которой служила. При этом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Отдельно сообщается, что информация о деятельности задержанных была получена в рамках расследования уголовного дела, заведённого на другого гражданина Украины, Дениса Кашука, который якобы тоже работал на украинскую разведку. По версии российского следствия, он был завербован в Херсоне, прошел обучение и провёз взрывчатку Крым. При этом судебный процесс, во время которого Кашук признал вину, проходил в особом порядке без исследования доказательств. Защита осуждённого заявляла, что он согласился с обвинением из-за угроз семье.

Главное управление разведки Украины называло дело Кашука "очередной провокацией ФСБ".