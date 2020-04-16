На востоке Украины состоялся первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой – "ДНР". Процедура прошла в районе пропускного пункта "Майорск" под Горловкой. Об этом сообщает ТАСС.

О начале очередного этапа взаимного освобождения задержанных лиц сообщил и офис президента Украины. В сообщении в фейсбуке отмечается, что в Киев должны вернуться 19 украинцев, которые удерживались сепаратистами "ДНР" и "ЛНР". С учётом карантинных мер из-за пандемии коронавируса все они будут отправлены под обязательное медицинское наблюдение, говорится в сообщении.

8 апреля участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ) договорились, что представители "ДНР" и Украины обменяются пленными по формуле "10 на 8". Однако в последний момент она была скорректирована. Киеву отдали девять украинцев в обмен на 11 жителей "ДНР".

Предыдущий обмен пленными между Украиной и "ДНР", "ЛНР" прошёл в декабре 2019 года. Тогда Киев передал сепаратистам 124 человека, а на Украину вернулись 76 пленных.

В начале марта на встрече ТКГ Украина передала список лиц для будущего обмена пленными, в нём значатся более двухсот человек. Тогда же сообщалось, что это будет последний обмен в формате "всех на всех".