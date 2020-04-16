Число больных коронавирусной инфекцией в России превысило 25 тысяч

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала вспышки болезни достигло 27938. Из них выздоровели 2304 человека. Таким образом, прямо сейчас в стране, по официальным данным, 25634 больных с подтверждённым диагнозом COVID-19.

По состоянию на утро 16 апреля в России зарегистрированы 3448 новых случаев заражения инфекцией в 78 регионах, включая аннексированный Крым. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. После того как первый случай подтверждён на Чукотке, Республика Алтай осталась последним регионом, где не выявлено ни одного заболевшего.

Рекордный суточный прирост держится пятый день подряд. Впервые за месяц менее половины новых случаев зафиксировано в Москве — 1 370 заразившихся. Выздоровели за последние сутки 318 человек.