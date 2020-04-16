Таксисты просят власти освободить их от проверки пропусков клиентов

Московский профсоюз таксистов просит власти Москвы освободить водителей от проверки цифровых пропусков у пассажиров.

В письме, которое есть в распоряжении РБК, председатель профсоюза Николай Кодолов отмечает, что требование о проверке электронных пропусков, которые стали обязательными для поездок в Москве с 15 апреля, таксисты выполнять не могут по ряду причин.



В частности, по словам Колодова, водители не имеют доступа к базам данных, чтобы проводить проверку, а приложение "Помощник Москвы" работает нестабильно. У таксистов также нет реальной возможности проверить подлинность распечатанного пропуска, который предъявляет пассажир.



Кроме того, таксисты, в отличие от полиции и сотрудников Росгвардии, не уполномочены по закону проверять какие-либо документы пассажиров, говорится в письме.



В связи с этим профсоюз просит у департамента транспорта Москвы либо дать четкие инструкции, как проводить проверку пропусков, либо "не накладывать на водителей такси дополнительных санкций".

Чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, с 15 апреля власти Москвы ввели специальные цифровые пропуска для поездок по городу и области . Московских таксистов обязали проверять номера этих пропусков у пассажиров перед поездкой через приложение "Помощник Москвы". В случае недействительного номера пропуска водитель должен отказать в поездке. Такси также могут остановить полицейские для проверки пропусков и паспортов у всех находящихся в машине.

Накануне, в первый день действия пропусков, на въездах в город из-за полицейских проверок образовались заторы, на входах в метро длинные очереди.