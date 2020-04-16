Правительство запланировало до 80 млрд рублей на зарплаты для бизнеса

Правительство России намерено выделить компаниям малого и среднего бизнеса до 80 миллиардов рублей на выплату зарплат, пишут "Ведомости" со ссылкой на анонимного федерального чиновника. В министерстве финансов газете сообщили, что расходы на безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу пока рассчитываются. В Минэкономразвития не ответили на этот вопрос.

О безвозмездной финансовой помощи бизнесу 15 апреля объявил Владимир Путин. Президент предложил, чтобы каждый сотрудник пострадавшей компании получил один минимальный размер оплаты труда в апреле и мае (12130 рублей в месяц). Заявки от компаний начнут принимать с 1 мая, выплаты начнутся 18 мая. Путин отметил, что на помощь смогут рассчитывать только компании из отраслей, пострадавших от пандемии, где сократили не более 10% сотрудников по состоянию на 1 апреля.

Предприниматели, опрошенные "Ведомостями", сообщили, что ожидали большей поддержки. Потенциально на предложенную помощь смогут претендовать 112 тысяч компаний, считают в Центре стратегических разработок. Там отметили, что если бы государство решило в течение полугода полностью субсидировать зарплаты всем пострадавшим компаниям, а не только малому и среднему бизнесу, то потребовался бы 491 миллиард рублей, если бы только 80% зарплат — 393 миллиарда рублей.

Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил 13 апреля, что властям России следует дополнительно выделить два-три триллиона рублей на прямые дотации бизнесу.