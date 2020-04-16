В Кузбассе опубликовано видео издевательства над заключённым в СИЗО

Правозащитная организация "Сибирь правовая" опубликовала видео издевательства над заключённым в СИЗО №4 города Анжеро-Судженска Кемеровской области. Событие предположительно относится к 2017 году, сообщил корреспонденту сайта Сибирь.Реалии заместитель руководителя организации Алексей Заворин.

На записи видно, как сотрудник ФСИН заставляет заключённого приседать, бьёт его по шее и после этого требует отжиматься от пола и считать вслух. При этом он давит кулаком в спину заключенного.

По словам Заворина, видео им "можно сказать подкинули". Активисты намерены обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

2 января видеофайлы с издевательствами над заключёнными СИЗО №4 города Анжеро-Судженска поступили на горячую линию Gulagu.net. Один из них опубликован. На следующий день пресс-служба регионального управления ФСИН сообщила, что сотрудники, причастные к издевательствам привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела.

21 января сообщалось, что в Кузбассе задержаны сотрудники ФСИН, издевавшиеся над заключёнными в СИЗО №4 в Анжеро-Судженске.