В Туле после обыска задержаны челябинские анархисты

В Туле после обыска задержаны анархисты Дмитрий Цибуковский и его жена Анастасия Сафонова. Об этом сообщает "Апология протеста". По информации правозащитного проекта, их планируют отвезти в Челябинск, а обыск и задержание связаны с двумя возбужденными ранее уголовными делами по статьям о хулиганстве и вандализме. Ожидается, что завтра суд рассмотрит ходатайство об аресте анархистов.

Как рассказала "ОВД-Инфо" Сафонова, утром в четверг к ним в квартиру пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. По какому делу проводится обыск, она не знает. После этого связь с ней пропала. Судя по видео, выложенному телеграм-каналом "Опер слил", дверь в квартиру выпилили болгаркой.

В Челябинске обоих подозревали по делу о вандализме из-за рисунков и надписей на трансформаторной будке и бытовке в одном из дворов города. Сафонова в разговоре с "ОВД-Инфо" говорила, что они находятся в статусе свидетелей.