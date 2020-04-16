В Туле после обыска задержаны челябинские анархисты

В Туле после обыска задержаны анархисты Дмитрий Цибуковский и его жена Анастасия Сафонова. Об этом сообщает "Апология протеста". По информации правозащитного проекта, их планируют отвезти в Челябинск, а обыск и задержание связаны с двумя возбужденными ранее уголовными делами по статьям о хулиганстве и вандализме. Ожидается, что завтра суд рассмотрит ходатайство об аресте анархистов.
Как рассказала "ОВД-Инфо" Сафонова, утром в четверг к ним в квартиру пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. По какому делу проводится обыск, она не знает. После этого связь с ней пропала. Судя по видео, выложенному телеграм-каналом "Опер слил", дверь в квартиру выпилили болгаркой.
В Челябинске обоих подозревали по делу о вандализме из-за рисунков и надписей на трансформаторной будке и бытовке в одном из дворов города. Сафонова в разговоре с "ОВД-Инфо" говорила, что они находятся в статусе свидетелей.
- В феврале 2018 года Дмитрий Цибуковский и Анастасия Сафонова проходили подозреваемыми по уголовному делу о хулиганстве из-за акции солидарности с обвиняемыми по делу "Сети". 15 февраля 2018 года на забор здания регионального управления ФСБ неизвестные повесили баннер с надписью "ФСБ – главный террорист!", а на территорию бросили дымовую шашку. Цибуковский заявлял, что после задержания к нему применяли электрический ток и физическую силу, принуждая взять ответственность за акцию на себя. Позже дело прекратили за отсутствием состава преступления.
- В октябре прошлого года Дмитрий Цибуковский обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на пытки электрошокером со стороны челябинских сотрудников ФСБ.
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