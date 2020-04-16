Полковник Росгвардии арестован по подозрению в вымогательстве

Истринский городской суд арестовал на два месяца заместителя начальника оперативного разведцентра Росгвардии полковника Альберта Кудряшова.

Его заподозрили в вымогательстве у подмосковного бизнесмена нескольких миллионов рублей. Коммерсант, имя которого не называется, пожаловался в полицию, заявив, что деньги у него требовали за "общее покровительство" и что часть суммы он уже успел передать.

По информации агентства "Интерфакс", в рамках уголовного дела также задержан сообщник полковника Кудряшова. Служил ли он в Росгвардии – не сообщается.