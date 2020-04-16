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В России планируют запустить программу льготной ипотеки

В России собираются запустить программу льготной ипотеки – со ставкой 6,5 процента.

Об этом в четверг распорядился президент Владимир Путин на совещании с министрами и участниками строительной отрасли. По словам Путина, программа рассчитана на то, чтобы поддержать как граждан, которые планируют приобрести жильё, так и строительную отрасль.

Стоимость покупки жилья в ипотеку по субсидированной ставке в Москве и Санкт-Петербурге не должна превышать 8 миллионов рублей, в других регионах – 3 миллионов рублей. Пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года.

Ранее запустить программу субсидирования ипотеки предлагала госкомпания "Дом.РФ", пишет РБК. Компания предлагала субсидировать ставку до 8 процентов, но на все сделки по покупке новостроек. При таком варианте до конца 2021 года потребовалось бы 100 миллиардов рублей.

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