Москвичей с ОРВИ будут отправлять на обязательный карантин

Мэрия Москвы приняла решение отправлять всех москвичей с ОРВИ на обязательный двухнедельный карантин.

По словам вице-мэра Анастасии Раковой, жители города с соответствующим диагнозом, а также проживающие с ними, будут получать именные предписания врачей о необходимости соблюдать изоляцию на дому, при этом они будут рассматриваться как потенциально заразившиеся коронавирусом даже без проведения анализов.

Таким образом мэрия планирует предотвратить распространение инфекции в городе.

Вместе с тем премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Национальному исследовательскому центру кардиологии бесплатно передать медицинским учреждениям, которые лечат больных коронавирусом, препарат "Гидроксихлорохин". Ранее его использовали при артрите и малярии, теперь правительство разрешило использовать лекарство при диагнозе COVID-19.

СМИ отмечают, что препарат, произведённый в Китае, в России не зарегистрирован, его эффективность против коронавирусной инфекции не подтверждена, к тому же у него есть побочные эффекты.

На 16 апреля в России было зарегистрировано почти 28 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них почти три с половиной тысячи – за последние сутки. По суточному приросту заболевших Россия вышла на пятое место в мире. Скончались с начала пандемии 232 человека.