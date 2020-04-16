Суд в Киеве отправил Татьяну Черновол под домашний арест

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на два месяца бывшего народного депутата Татьяну Черновол.

Таким образом судья не отпустил Черновол на поруки народных депутатов из фракции "Европейская солидарность" и не принял во внимание позицию адвокатов, которые заявили о необоснованности подозрения Черновол в умышленном убийстве, передаёт "Украинская правда".

По сведениям издания, адвокаты пытались объявить отвод всей группе прокуроров в уголовном деле и обвинили судью Сергея Вовка в сговоре со следствием.

10 апреля сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) провели у журналиста и общественного деятеля Татьяны Черновол обыски. Позднее она получила уведомление, что её подозревают в убийстве сотрудника офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года. Он умер во время пожара в офисе. Следствие утверждает, что Черновол "руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская".

Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил ГБР во лжи и назвал уголовное дело против Черновол попыткой переписать историю под диктовку Кремля.