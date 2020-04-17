Адвокату Абызова предъявлено обвинение в мошенничестве

Следователи предъявили обвинение адвокату бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Александру Вершинину. Об этом сообщил его адвокат Алексей Кирсанов.

Обвинение предъявлено по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В пятницу, 17 апреля, Вершинину изберут меру пресечения, уточнил он.



О задержании Александра Вершинина стало известно накануне. По данным источников "Коммерсанта", он якобы получил около 300 тысяч евро, чтобы уладить вопрос о привлечении к уголовной ответственности по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Вершинин якобы пытался "решить вопрос" о возможном уголовном преследовании криминального авторитета по кличке Вася Воскрес (настоящее имя — Василий Христофоров). Передача денег проходила под контролем сотрудников ФСБ, отмечает издание.

Вершинин – один из адвокатов бывшего министра Абызова, обвиняемого в хищении и создании преступного сообщества. Ранее Вершинин представлял интересы бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в начале следствия по его делу. Он также участвовал в защите криминального авторитета Олега Медведева (Шишканова), владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых и бывшего начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко.