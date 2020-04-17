США выделят более $500 млн другим странам на борьбу с COVID-19

Соединенные Штаты по-прежнему возглавляют усилия международного сообщества по борьбе с пандемией коронавируса, а также оказанию гуманитарной помощи пострадавшим странам, несмотря на то что им самим приходится бороться с эпидемией на своей территории. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

Внешнеполитическое ведомство США подчёркивает, что Вашингтон выделил около 508 миллионов долларов на помощь десяткам стран по всему миру. "Эти средства призваны поддержать важнейшую деятельность по сдерживанию распространения заболевания, такую как кампании по своевременному информированию населения, водоснабжение и водоотведение, профилактика и контроль над инфекционными заболеваниями в медицинских учреждениях", – отмечают в ведомстве.

Особенно отмечена помощь, которую США оказывают странам Африки. Однако средства выделены и ряду европейских стран, включая Италию. Среди тех, кому помогают США, и ряд стран бывшего СССР, отмечает "Голос Америки".

В частности, Белоруссия получит 1,3 миллиона долларов на подготовку лабораторий, поддержку технических экспертов, усовершенствование системы информирования о рисках и так далее.

Украина получит 9,1 миллиона долларов, помимо прочего, на усовершенствование систем водоснабжения и водоотведения в наиболее уязвимых районах Донецкой и Луганской областей, отмечают в Госдепартаменте. Помощь получат и Грузия, Армения и Азербайджан, а также страны Центральной Азии.

Президент США Дональд Трамп ранее также не исключал, что Соединённые Штаты могут оказать помощь России, в частности, поставками аппаратов ИВЛ. Трамп отметил, что в Москве сейчас сложилась сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.