США выделят более $500 млн другим странам на борьбу с COVID-19

Соединенные Штаты по-прежнему возглавляют усилия международного сообщества по борьбе с пандемией коронавируса, а также оказанию гуманитарной помощи пострадавшим странам, несмотря на то что им самим приходится бороться с эпидемией на своей территории. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.
Внешнеполитическое ведомство США подчёркивает, что Вашингтон выделил около 508 миллионов долларов на помощь десяткам стран по всему миру. "Эти средства призваны поддержать важнейшую деятельность по сдерживанию распространения заболевания, такую как кампании по своевременному информированию населения, водоснабжение и водоотведение, профилактика и контроль над инфекционными заболеваниями в медицинских учреждениях", – отмечают в ведомстве.
Особенно отмечена помощь, которую США оказывают странам Африки. Однако средства выделены и ряду европейских стран, включая Италию. Среди тех, кому помогают США, и ряд стран бывшего СССР, отмечает "Голос Америки".
В частности, Белоруссия получит 1,3 миллиона долларов на подготовку лабораторий, поддержку технических экспертов, усовершенствование системы информирования о рисках и так далее.
Украина получит 9,1 миллиона долларов, помимо прочего, на усовершенствование систем водоснабжения и водоотведения в наиболее уязвимых районах Донецкой и Луганской областей, отмечают в Госдепартаменте. Помощь получат и Грузия, Армения и Азербайджан, а также страны Центральной Азии.
Президент США Дональд Трамп ранее также не исключал, что Соединённые Штаты могут оказать помощь России, в частности, поставками аппаратов ИВЛ. Трамп отметил, что в Москве сейчас сложилась сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
- Ранее ряд СМИ и оппонентов Трампа критиковали его за договорённость с президентом России Владимиром Путиным, согласно которой Россия поставила в США медицинское оборудование. В Кремле назвали это гуманитарной помощью, в Госдепартаменте же отметили, что эти поставки были оплачены.
- В ООН также подвергли Соединённые Штаты критике за недавнее решение Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. Трамп обвинил эту организацию в том, что она пошла на поводу у властей Китая, преуменьшая, как утверждает американский президент, масштабы эпидемии. В ВОЗ эти обвинения отвергли.
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