Сепаратисты “ЛНР” будут трижды в год называть Луганск Ворошиловградом

Глава самопрозглашённой “Луганской народной республики” Леонид Пасечник подписал указ об использовании советского названия Луганска в памятные даты, посвящённые Второй мировой войне. Текст выложен на сайте “Луганский информационный центр”.

Согласно документу, сепаратисты будут называть город Ворошиловградом 9 мая, когда в городе празднуется День Победы, 22 июня — когда отмечается День памяти и скорби в связи с нападением немецкой армии на Советский Союз и 14 февраля, когда отмечается освобождение города от немцев советскими войсками.

Луганск дважды переименовывался в Ворошиловград в честь уроженца Лисичанска Луганской области, российского революционера Климента Ворошилова. Город носил такое название с 1935 по 1958, пока не был переименован обратно по инициативе самого Ворошилова, и с 1970 по 1990 годы, пока ему не было возвращено историческое название.