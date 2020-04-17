Сепаратисты “ЛНР” будут трижды в год называть Луганск Ворошиловградом

Глава самопрозглашённой “Луганской народной республики” Леонид Пасечник подписал указ об использовании советского названия Луганска в памятные даты, посвящённые Второй мировой войне. Текст выложен на сайте “Луганский информационный центр”.
Согласно документу, сепаратисты будут называть город Ворошиловградом 9 мая, когда в городе празднуется День Победы, 22 июня — когда отмечается День памяти и скорби в связи с нападением немецкой армии на Советский Союз и 14 февраля, когда отмечается освобождение города от немцев советскими войсками.
Луганск дважды переименовывался в Ворошиловград в честь уроженца Лисичанска Луганской области, российского революционера Климента Ворошилова. Город носил такое название с 1935 по 1958, пока не был переименован обратно по инициативе самого Ворошилова, и с 1970 по 1990 годы, пока ему не было возвращено историческое название.
- С 2013 года российский Волгоград, согласно постановлению городской думы, четыре раза в год переименовывается в Сталинград.
- С 2014 года Луганск контролируется пророссийскими сепаратистами, государственность которых не признаёт ни одна страна мира. На Украине в 2015 году вступил в силу закон о декоммунизации, согласно которому, в свою очередь, города переименовываются из советских названий в украинские.
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