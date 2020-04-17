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Издатель “Медиазоны” задержан в Москве в форме майора полиции

Пётр Верзилов

Полиция Москвы задержала в центре города участника группы Pussy Riot и издателя “Медиазоны” Петра Верзилова в форме майора полиции. Видео распространила пресс-служба ведомства.

На записи видно, что перед задержанием он танцевал на улице. На него составлены протоколы по административным статьям о незаконном ношении форменной одежды и нарушении режима московского карантина.

Выпущен ли он из полиции – неизвестно. Он не ответил на звонки издания “Медуза”.

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