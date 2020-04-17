Врио главы Коми высказался против строительства свалки в Шиесе

Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба заявил, что он против строительства мусорного полигона для московских отходов в Шиесе. Причем в этом вопросе они единодушны с руководством соседней Архангельской области, на территории которой идёт стройка."Проекты, наносящие вред здоровью людей и экологии не имеют права на существование", – цитирует Уйбу "Новая газета".

По его словам, жители Коми категорически против свалки.Известно, что из-за розы ветров значительное число вредных выбросов из Шиеса окажется именно на территории республики.

На днях против строительства мусорного полигона на станции Шиес, высказался временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. Он пообещал в ближайшее время "погрузиться в детали" и понять, как прекратить стройку.

Московские власти строят мусорный полигон на станции Шиес в Архангельской области на границе с Республикой Коми. Против свалки выступают местные жители, экологи и активисты. Они уверены, что работа полигона приведет к экологической катастрофе.

Протесты стали одним из факторов, повлиявших на отставку глав этих регионов.Так ушедший в начале апреля в отставку губернатор Архангельской области Игорь Орлов называл свалку "красивым и интересным" инвестиционным проектом, а участников протестов – "шелупонью".