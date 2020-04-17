Военный суд в Калининграде вынес приговоры предполагаемым участникам региональной монархисткой организации “Балтийский авангард русского сопротивления” (БАРС). Двоих из них признали виновными в участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, участники организации собирались захватить власть в регионе и присоединить Калининградскую область к Евросоюзу.

О решении, вынесенном на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Михаила Уварова. Лидера организации Александра Оршулевича приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, Игоря Иванова и предполагаемого участника Александра Мамаева — к шести годам, ещё одному предполагаемому члену БАРСа Николаю Сенцову назначили три года колонии-поселения и освободили в зале суда с учетом срока, отбытого в СИЗО.

По версии следствия, участники организации собирались захватить власть в регионе и присоединить Калининградскую область к Евросоюзу. Двоих человек обвинили в участии в сообществе. Оршулевича – в создании экстремистского сообщества Сенцова — в хранении оружия и взрывчатки. Страйкбольные тренировки, которые проводили обвиняемые, в ФСБ посчитали "отработкой захвата власти”.

Все подозреваемые свою вину отрицают и считают дело сфабрикованным. Лидер организации Оршулевич настаивает, что Мамаев и Сенцов в БАРСе даже не состояли.

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