Оппозиционеры требуют от Путина выплатить россиянам по 25 тысяч рублей

Ряд депутатов Мосгордумы, Законодательного собрания Санкт-Петербурга и других регионов, муниципальных депутатов обратились к президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину с призывом выплатить всем гражданам России пособие в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и принять другие меры социальной поддержки населения.
"Российское общество глубоко обеспокоено неготовностью власти взять на себя ответственность перед лицом коронавирусной пандемии" - говорится в обращении, поступившем в редакцию Радио Свобода. В нём констатируется, что власти фактически переложили всю тяжесть экономической ситуации на рядовых граждан.
Среди мер, предложенных оппозиционными политиками - выплата по 25 тысяч рублей на каждого взрослого и 15 тысяч на ребёнка всем гражданам России. Они также требуют вместо "режима самоизоляции" ввести предусмотренную законом меру - режим чрезвычайной ситуации.
"Если президент и правительство России не готовы принять на себя всю полноту ответственности за судьбу граждан... они должны незамедлительно подать в отставку" - говорится в обращении.
Среди подписавших - около 80 муниципальных депутатов Москвы и Петербурга, 7 депутатов Мосгордумы и 2 - Законодательного собрания Петербурга, представители "Яблока" в Заксобраниях Псковской области (Лев Шлосберг и Артур Гайдук) и Карелии (Эмилия Слабунова), политолог Валерий Соловей, соратник Алексея Навального Николай Ляскин. Обращение открыто для подписания.
- Власти России объявили о ряде мер поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии, в том числе об отсрочке налоговых платежей или выплатах семьям с детьми. Однако речь не идёт о прямой финансовой поддержке всех граждан или их большинства, по примеру таких стран, как США или Япония. Многие представители малого и среднего бизнеса называют недостаточными и меры поддержки предпринимателей.
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