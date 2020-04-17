Оппозиционеры требуют от Путина выплатить россиянам по 25 тысяч рублей

Ряд депутатов Мосгордумы, Законодательного собрания Санкт-Петербурга и других регионов, муниципальных депутатов обратились к президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину с призывом выплатить всем гражданам России пособие в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и принять другие меры социальной поддержки населения.

"Российское общество глубоко обеспокоено неготовностью власти взять на себя ответственность перед лицом коронавирусной пандемии" - говорится в обращении, поступившем в редакцию Радио Свобода. В нём констатируется, что власти фактически переложили всю тяжесть экономической ситуации на рядовых граждан.

Среди мер, предложенных оппозиционными политиками - выплата по 25 тысяч рублей на каждого взрослого и 15 тысяч на ребёнка всем гражданам России. Они также требуют вместо "режима самоизоляции" ввести предусмотренную законом меру - режим чрезвычайной ситуации.

"Если президент и правительство России не готовы принять на себя всю полноту ответственности за судьбу граждан... они должны незамедлительно подать в отставку" - говорится в обращении.

Среди подписавших - около 80 муниципальных депутатов Москвы и Петербурга, 7 депутатов Мосгордумы и 2 - Законодательного собрания Петербурга, представители "Яблока" в Заксобраниях Псковской области (Лев Шлосберг и Артур Гайдук) и Карелии (Эмилия Слабунова), политолог Валерий Соловей, соратник Алексея Навального Николай Ляскин. Обращение открыто для подписания.