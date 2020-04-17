В Израиле на 80-м году жизни умерла актриса театра и кино Евгения Уралова.

О смерти заслуженной артистки России сообщили в московском театре имени Ермоловой, на сцене которого она играла долгие годы.

Одна из своих наиболее известных ролей в кино она исполнила в фильме Марлена Хуциева "Июльский дождь" (1966).

Евгения Уралова (Трейтман) родилась в 1940 году. По дороге из блокадного Ленинграда вместе с матерью попала в окружение и какое-то время жила в партизанском отряде. В кино дебютировала в 1959 году, на сцене театра имени Ермоловой - в 1965. Кроме "Июльского дождя", исполнила главные роли в таких фильмах, как "Аты-баты, шли солдаты", "Моя улица". В 1990-е годы сыграла императрицу Екатерину в популярной рекламе банка "Империал".

Была замужем за актёром и бардом Юрием Визбором, с которым впоследствии развелась.