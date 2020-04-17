"Молитесь на российскую медицину". Где лучше лечиться от COVID-19

Какая система здравоохранения справляется с эпидемией коронавируса лучше – британская или российская? Ответ на этот вопрос оказался для многих совсем не таким очевидным, как могло бы показаться. Пост о недостатках общественной системы здравоохранения в Британии, которым на момент написания заметки поделились более 8,5 тысяч человек, вызвал в соцсетях ожесточенные споры.

Ольга Солоухина

За день несколько раз обычно говорю с подружками и друзьями из Москвы и каждый раз просто диву даюсь от разницы в нашей ситуации.

Вот прослушала как одна подружка с каким-то незначительным насморком, легким шебуршением в горле вызвала врача. И он к ней пришел!!! Эта бедная замотанная докторша пришла в общем-то к мнимой больной и моя подруга еще была возмущена, почему у нее с ее насморком сразу не взяли тест на короновирус, но ее прослушали, посмотрели горло, дали советы и выписали всякие укрепляющие средства.

Или телеграмм читаю – там советуют – сами не лечитесь – вызывайте врача. Вот это – вызывайте врача, у меня вызывает прямо изумление. Еще какой-то Роспотреб союз у вас ходит, делает тесты на корону.

Ребята, вы просто не понимаете своего счастья!

Это все какие– то недостижимые мечты для нас, жителей Лондона, столицы европейского государства.

Представьте на минуточку, что вы в Москве в квартире – лежите один, вы понимаете, что вы очень серьезно заболели у вас температура уже 2 недели, вы не можете подняться с постели, вам очень тяжело дышать, и вы одновременно знаете, что к вам НИКТО из врачей не придет. Совсем. Никогда. Вам запрещено приехать в госпиталь, вам никто, ни за какие деньги не сделает КТ легких. Вы попросту – обречены и играете в самую страшную рулетку в своей жизни – задохнетесь ли вы и умрете мучительной смертью или ваш организм (без всякой медицинской помощи) вас вывезет.

Единственно, что вы будете слышать по телефону, по автоответчику – СИДИТЕ дома. Вы будете просить, чтобы вам привезли антибиотики – на это вы будете слушать только записанное сообщение по телефону – сидите дома. Одни знакомый англичанин умолял привезти хотя бы парацетамол положить под дверь, ему врачи ничего не привезли, привезли соседи.

Никто ничего не привезет.

Вас не спасут.

Вам не помогут.

Вам никто не поможет ни советом, ни лекарствами, ни рецептом. Потому что против этого вируса в Лондоне ничего не прописывают. Вообще ничего.

Потому что весь этот протокол, применяемый уже во всем мире – не утвержден английским здравоохранением и поэтому принято решение: короновирус не лечат в Англии Ничем.

Все врачи – русские, американские, китайские уже давно стали писать свои протоколы – делится, что помогает, что нет. Заметки Царенко переведены, мне кажется, на все языки. Но английские врачи откровенно говорят во всеуслышание с английским упрямством. – не знаем чем лечить, не лечим ничем. Трамп нам не указ. Плаквенил с азитромицином?А на этой стадии надо подключать тоцилизумаб? Не слышали о таком. Не утверждено. Не согласовано. Вам, когда уже у вас фиброз легких, дадут подышать на ИВЛ и даже в этой ситуации не дадут ничего, просто, как они говорят с утра до вечера по новостям, вас повернут на живот и будут ждать – справится сам организм или нет.

Отменена вся страховка. Я, например, платила за самую дорогую страховку 20 лет – ни за какие деньги я не смогу ничего сделать. Отменены все платные лечения. Вы можете представить такую ситуацию в России, что вы уже заболели и у вас куча денег, и вы говорите – за любую сумму положите меня в госпиталь и вылечите, наблюдайте за моим состоянием ? Так вот в Англии это невозможно организовать вообще ни за какие деньги.

Ладно, корона. Все медицинские учреждения перепрофилированы под больных короной и закрыты.

Если у тебя заболел зуб, флюс на всю морду, вырывай сам ниткой как во время войны. Ни один зубной врач во всем Лондоне не принимает даже с сильной зубной болью. Подозрение на аппендицит – не знаем таких слов, может, само пройдет.

Отменены все химиотерапии, плановые операции, по телевизору показывали мать двух детей , у которой рак и она проходила курсы химеотерапии, они отменены, она теперь умрет к сентябрю. Таких историй множество, причем все эти факты рассказывают прямо с экрана и все больше случаев среди знакомых.

Другая леденящая кровь история, когда медсестра привезла в больницу человека, который врезался, потеряв сознание, в ее машину. Этот человек болел уже 3 недели, успел рассказать медсестре, что сначала терпел, потом умолял, чтобы его забрали в госпиталь, за ним никто не приезжал – и это 2020 год, столица европейского государства! Из последних сил сел в автомобиль и поехал сам в госпиталь. Потерял сознание, врезался в машину медсестры. Медсестра его пересадила к себе , привезла в госпиталь, где работала, он там умер через 4 часа. И вот с утра, на ВВС поднимают чашку кофе – давайте помянем этого безымянного человека. И никому в голову не придет даже спросить – а чего его раньше -то не лечили, все эти 3 недели, чего его раньше не положили больницу, не попытались вылечить? Ему было 60 лет, у него не было сопутствующих заболеваний.

Я не знаю твоего имени, брат, но если душа твоя еще здесь, знай , ты для меня безымянный герой английского стоицизма и жертва английской медицины и знай, что несмотря на твое безумное одиночество и ужас последних дней, есть человек, который тебя оплакал и будет тебя поминать...

Они собственного министра держали дома на парацетамоле, не проверяя даже насыщенность крови кислородом, доведя его до двустороннего воспаления легких.

Они здесь – не знают, что делать .

Поэтому когда тут выходят хлопать по четвергам – я чего– то не уверена. Мне безумно жалко всех медсестёр и врачей, они рискуют и своей жизнью и жизнью близких, но чему мы хлопаем? Что тебя заберут умереть в госпиталь?

Вас заберут умирать в госпиталь, чтобы просто не множить трупешники дома и там, в госпитале, тоже не дадут никаких лекарств. В госпитале – если вы старше 60 лет и имеете хоть какое-нибудь хроническое заболевание, которое может служить отягчающим фактором, вам очень назойливо и настойчиво будут подсовывать на подпись документ – что вы согласны, что вас не будут оживлять. Одной женщине 68 лет с астмой 4 (!!!) раза подносили этот документ, она категорически отказывалась и выжила, наверно, только из чувства протеста.

Умирают в госпиталях каждый день по тысяче человек, из всех поступающих в госпиталь – так как они поступают уже в совсем критической стадии, когда уже поздно – умирает 90 процентов. Еще тысячи умирают просто дома, также без лечения. Тестируют Только тех, кто в последней стадии добрался до госпиталя. В госпиталь принимают только тех, кто уже не жилец.

То есть, повторяю, чтобы дошло – в госпиталях – они не лечат, они просто принимают умереть. Давая последний шанс – попробовать подышать на аппарате, может, все– таки организм сам вывезет, но снимают раньше времени. Потому что и в этом нет никакого опыта. Никакого обмена между протоколами.



Из наших – уехали абсолютно все олигархи ,уехали даже все, кто ненавидел Россию, уехали все, кроме тех, кого сразу арестуют на российской границе.

Уехали вообще все и не олигархи тоже.

Естественно, многие остались – самые беспечные, смелые и те у кого в Лондоне, или – шире – в Англии уже давно здесь дом, вся жизнь, собачки, коты, дети, мужья – англичане.

Несмотря на закрытое небо и отсутствие полетов, я точно знаю, что два дня назад борт одного русского олигарха прилетел, забрал своих взрослых детей и вывез все-таки. Они три дня сидели на низком старте – получится или нет. Все – таки получилось, их доставили по летному полю маленького, заросшего травой аэропортика прямо в самолет . Удалось спастись, так и говорили. Летели через Швецию.

У меня несколько знакомых заболели и вылечились в Москве – люди известные, всем, кто меня читает и так ясно, о ком я, фамилии называть не буду.

Так вот, их в Москве – вовремя госпитализировали, следили за показателями крови, состоянием в легких, следили за процессом, меняли методы ЛЕЧЕНИЯ и вылечили! Давали все – и лекарства от малярии, от Вича, от паразитов, от хрен знает чего, лишь бы каждого вытащить.

Ребята! Саша, Елена, Ирина, Алексей и многие другие, вас бы уже не было бы на свете, если бы вы оказались в Англии.



В общем, люди, молитесь на нашу российскую медицину.

Сидите дома.

Поделилась ссылкой на этот пост в том числе Мария Захарова, чей собственный пост о том, как олигархи, "сдувая пыль с российских паспортов", бегут от ужасов британской медицины обратно на родину, раскритиковали в соцсетях две недели назад.

Когда я написала пост, тут же нашлись известные личности и неизвестные боты, которые наперебой начали доказывать, что это всё фейк и пропаганда.

Прошло три недели, и вот вам история очевидца. Живой человек. Можно задать вопросы. Подискутировать. Никакой «руки Кремля», только прямая речь свидетеля. Мы не знакомы. Есть пара общих друзей, но только в сети.

Большая просьба: покажите это всем тем, кто исходил пеной, доказывая, что я «всё придумала»

Патриотично настроенные комментаторы с готовностью поддержали Солоухину в ее призыве "молиться на российскую медицину".

Ольга Агафонова

Пост для тех, кто считает, что наша медицина ужасна, врачи дебилы, а Россия – отсталое тупое государство.

Почитайте внимательно.

Алексей Музыка

Причина низкой смертности в России.

Здесь больных лечат.

В отличии от Англии.

Дмитрий Леонов

Оптимизаторы ещё у нас не успели добить остатки советской медицины. Наследие СССР уйдя в прошлое всё ещё спасает людей.

Многих утверждения Солоухиной заставили задаться вопросом, действительно ли дела с медициной в Британии обстоят настолько плохо.

Андрей Пучков

Это что же получается, нам не врали про звериный оскал капитализма? Неужели променяли достойную жизнь и социальную защищенность на сто сортов колбасы и возможность жить в кредит?

Андрей Маневский

Неужели в стране с одной из лучших критических медицин в мире такая ситуация?? Сложно поверить

Насколько правдивы "леденящие кровь" истории из поста Солоухиной, попробовала разобраться Оксана Паскаль:

...Я намеренно полезла проверять все приведенные в тексте сплетни (а иначе я не могу их назвать, так как информация дана в перевранном и вырванном из контекста виде).

“Отменены все химиотерапии, плановые операции, по телевизору показывали мать двух детей , у которой рак и она проходила курсы химеотерапии, они отменены, она теперь умрет к сентябрю”.

Никто в ЮК не останавливает лечение онкологических больных, если позволяет состояние больного, и упомянутая в тексте женщина (дай ей бох здоровья, ее понять как раз можно), которой приостановили химиотерапию, высказала свое личное опасение, что это сократит ей жизнь (“она теперь умрет к сентябрю”, добивает женщину автор текста). Никто из врачей пока не подтвердил данных опасений. Врачи сейчас постоянно принимают решения, что рискованнее: отложить лечение, если состояние пациента позволяет, или продолжить, но с риском того, что ослабленный иммунитет онкологических больных может не устоять перед вирусом.

Пенсионер, который, по его словам "не ел больше недели", потому что болел и находился на само-изоляции, а система бросила его умирать, а потом вышел за едой, ему стало плохо, он попал в аварию с машиной, в которой ехала медсестра, она-то и вызвала скорую, которая отвезла человека в больницу, где он через некоторое время скончался. Действительно, такой случай имел место, но никаких данных, что ему отказывали в лечении нет. Это был одинокий человек, без семьи (с сыном не общался несколько лет), никто не знает, почему он не связался с врачами и связывался ли вообще, никто не знает, почему он не был в больнице, никто не знает, почему он не обратился за помощью в соцслужбы: 750 тысяч волонтеров зарегистрировано в NHS, я не верю что ему отказали в помощи. При этом и моя вера или неверие здесь ни при чем – шит хэппенс и это давно общее место. Сбои бывают в любой системе, особенно во времена катастроф.

Заявленные в тексте слова “В госпитале – если вы старше 60 лет и имеете хоть какое-нибудь хроническое заболевание, которое может служить отягчающим фактором, вам очень назойливо и настойчиво будут подсовывать на подпись документ – что вы согласны, что вас не будут оживлять” – подлый перевертыш, а не факт. Я изучила тему. Прецеденты действительно были, когда некоторым смертельно или неизлечимо или тяжело больным пациентам участковые прислали письма с предложением подписать отказ от реанимации. Скандал поднялся неимоверный. Перед пациентами извинились. Эксцесс исполнителя называется. Случается сплошь и рядом.

И да, самое главное, что автор текста так удобно упустила: в этой истории с отказом от реанимации речь идет, как правило, о тяжело, чаще всего терминально больных людях, и даже есть список диагнозов, при которых, например, реанимация может только ухудшить положение. Такие вещи обсуждаются с больными и в нормальное время. Просто обычно это делается при личном общении, аккуратно и мягко, а во время эпидемии личное общение, очевидно, сокращено и поэтому случаются письма. Теперь этот вопрос уже снят. Хотя, разумеется, большинство адресатов сами в курсе такого исхода. Но автору этого неимоверного пасквиля не очень выгодно все это описывать.

Дантисты действительно сейчас не принимают. С рутинным осмотром. В острых случаях – спасут, NHS открывет отделения срочной стоматологической помощи, при неободимости выпишут обезболивающие и антибиотики по телефону.

"Отменена вся страховка. Я, например, платила за самую дорогую страховку 20 лет – ни за какие деньги я не смогу ничего сделать. Отменены все платные лечения". Это наглая и откровенная ложь. Да, частные госпитали сейчас добровольно сотрудничают с NHS, отдавая свои мощности на борьбу с эпидемией. Да, рутинные и плановые операции сейчас банально отменены даже частными больницами, и сделать КТ просто потому, что твоя левая нога этого хочет, наверное, нельзя. Вопрос, каким безответственным идиотом надо быть, чтобы сейчас занимать мощности системы нежизненно необходимыми анализами? И да, страховые компании не только не отменяют полисы, а наоборот, просят не отменять у клиентов свои полисы, так как спектр услуг у других компаний может быть еще меньше и в итоге клиенты пострадают. Более того, страховые компании очень даже активны сейчас и вводят новые услуги, чтобы, не выходя за рамки совместной работы с системой, помочь своим частным пациентам, например, онлайн консультацией без долгого ожидания, или выписать лекарства.

Там много еще чудесных моментов, в этом тексте: “То есть, повторяю, чтобы дошло – в госпиталях – они не лечат, они просто принимают умереть”. У меня есть врачи-друзья здесь, и немало. Я прошу прощения у них за эти глупые слова.

Самого премьер-министра лечили дома парацетамолом, а у него от этого пневмония случилась: “Они собственного министра держали дома на парацетамоле, не проверяя даже насыщенность крови кислородом, доведя его до двустороннего воспаления легких”. То есть тот факт, что именно пневмония является основным и показателем плохого сценария развития этого вируса, явно прошел мимо автора текста. Видимо, в ее понимании, человека в должности ПМ такое развитие событий должно было обойти стороной (ай-ай-ай, какой нечинопочитательный вирус), ну или надо было лечить каким-то особым, отличным от иных способом, чтобы для него вирус пошел другим путем, как Ленин.

Да что говорить.

Медицина по понятиям “московско-рублевской золотой мили” в тяжких условиях выживания в среде медицины для людей.

Обвинили Солоухину и в том, что она работает на российские власти – то ли за деньги, то ли на голом энтузиазме. Подозрения усилило и то, что ее пост охотно тиражируют прокремлевские сайты.

Людмила Бутенко

Смахивает на агитку, минимум на 50%, или поста для красного словца. Обобщения дамочки, наслушавшейся панических слухов – "в больницы везут только умирать". Кстати, а какой смысл? Тогда бы дозволяли умирать дома. Неужели непонятно, что в разгар эпидемии, больницы перегружены и с легкими, начальными признаками размещать больных негде, да и врачей не хватает даже при хорошо организованной медицине. А при более тяжелом развитии болезни в больницы везут спасать. Потому то и сажают население на карантин, чтобы одномоментно не перезаражались, тем самым снимая одновременную максимальную нагрузку на больницы. Что касается счастья лечения в России – почитайте описание М. Шевченко, известного журналиста, как он неделю, другую не мог дождаться ни лечения, ни размещения в больнице. При кашле и температуре под 40. А у нас еще и пика то нет. Полежать бы автору поста денек-другой в какой-нибудь областной российской больнице (даже неплохой), где палаты в 15 м на 6-8 человек, (даже в хирургии), один туалет на этаже и питание на 1-1,5 евро в день на человека. Тогда сравнение было бы объективнее. Возможно это бы остановило автора поста от такого размашистого "полива" западной медицины.

На критику в адрес Солоухиной отреагировала в телеграме Божена Рынска:

Моя ближайшая подруга Ольга Солоухина написала пост об английской медицине и коронавирусе. Я и гостила в Лондоне не раз. И жила там с Игорем полгода. Я свидетельствую. Медицина <дерьмо>. Поэтому под постом Солоухиной прописываюсь. Произошел нежданчик – текст перепортила Захарова из МИДа. И понеслось <дерьмо> по кочкам. Некий <дурак> предположил, что Оля – бот, ибо не может реальный живой человек так грамотно писать, (даже если он закончил литинститут). <...> На Олю сыпятся проклятия и «чемодан-вокзал-Израиль». Ее угрожают депортировать.<...>

Вот Олю, широко известную только кругу миллионеров, настигла слава. Теперь у неё есть свои сетевые <преследователи>.

Широкую известность в кругу миллионеров Солоухиной могла принести работа в известном ювелирном концерне Graff. О том, чем занимается в Британии дочь советского писателя-"деревенщика" Владимира Солоухина, рассказывала в 2015 году светская обозревательница Ирина Чайковская, описавшая в рубрике "Стиль" на РБК летние развлечения русских олигархов в Монте-Карло:

Моя старинная приятельница из Лондона Ольга Солоухина уже десяток лет занимается в Graff всеми особо важными клиентами. Она рассказала мне массу интереснейших вещей. Например, что «хороший рубин» стоит гораздо дороже, чем «хороший бриллиант». Хорошим красный камень считается лишь тогда, когда его вес больше восьми карат и он обладает всеми наивысшими гемологическими характеристиками. Буквально ошеломил меня не только красотой изделий, а скорее размером камней бриллиантовый стенд марки, который Оля шутя называла «мужской полочкой». На этой полочке были собраны абсолютно безупречные, на сленге специалистов «дифлоулесные» бриллианты без единого изъяна. И русские представители сильного пола приходят в Graff, чтобы инвестировать свои кровно нажитые в одно или несколько изделий, которые так маняще смотрят на них с этой полки.

Ольга Солоухина ответила в фейсбуке тем, кто обвиняет ее в ангажированности:

Мне вот эта вдруг обрушившаяся на меня слава «блогера» из Лондона совсем не нужна. Села вечером, наслушалась новостей по английскому телевидению и накатала пост, как всегда на искренних эмоциях. И вдруг такой резонанс. Понятно, что меня многие поддерживают и согласны со мной. Но появилась вдруг целая толпа недоумевающих хейтеров. Ясно, что ей, суке , заплатили – но кто и почему? Нет, наперебой рассуждают они – конечно, она проплачена и прямо профессионал – ишь, как пишет складно и без ошибок, так вообще люди не пишут. Один комментатор вообще написал, что я пишу лучше, чем райтеры для Путина (!) Один из моих фанатичных хейтеров, по сути согласный со мной насчет качества медицинского обслуживания, но желая меня посильнее унизить, называл меня «продавцом брошек» и махая сталинским указом , повелевающим расстреливать паникеров без суда и следствия, писал, что сам бы меня к стенке поставил, не раздумывая. Трое строчат доносы во все инстанции – генетическую память своих предков, которые также строчили доносы, а то и расстреливали кого– то в подвалах, так просто не уничтожить. В общем, как писал гениальный Булгаков: «Слава выглядит несколько иначе, как некоторые ее представляют, а выражается преимущественно в безудержной ругани на всех перекрёстках.»

Кто– то, не зная уж как уесть, называет дочкой советского писателя, чего от меня ждать! Кто-то называет пожилой тетенькой. Так вот, я реально пожила – и так бывает, представляете, что мне не нужны совсем деньги ни за какие посты. Вот совсем. У меня в Англии не статус политического беженца, не инвестиционная виза, как очень многие думают, я не владелец заводов – пароходов, а работаю в магазине уже 20 лет, я, в общем– то, действительно "продавец брошек". И очень счастлива с первого дня моего трудоустройства в Англии. То, что я работаю – значит, что я никогда не пользовалась никакими социальными выплатами и благами от государства. Я плачу налоги – 45 процентов от всего, что я зарабатываю. А какие-то годы у нас был налог 50 процентов. То есть это не тот случай, когда дамочка «понаехала» и «хочут» хорошего медицинского обслуживания, как мне писали.

И если кто-то меня перепечатывает в Яндексе и клеит ролики с моим текстом – так это без всякого моего разрешения.

И хочу сказать – представляете – можно жить в стране и любить ее и одновременно объективно понимать, что вот этот путь , в частности, подход к лечению короновируса – выбран самый жестокий по отношению к своему населению. Этот путь основан и возможен здесь потому, что он базируется на основной национальной черте англичан – стоицизме. Они умеют и жить и умереть молча и с достоинством.

Многие жители Британии не отрицают того, что британцы в целом привыкли переносить болезни с большим стоицизмом, чем россияне, и в то же время выступают в защиту местной системы здравоохранения.

Катерина Никитина

Проснулась спокойно утром – а в фейсбуке сразу три нервных сообщения: "Неужели у вас все так плохо? Держитесь!" – с ссылкой на сами-знаете-какой-пост.

Короче, ниже краткая информация для тех, кто не живет в Англии, о том, "как мы тут". Те, кто живут, и так знают.

В целом, ситуация такая. Медицина в Англии бесплатная для всех – называется NHS. Понятно, что сейчас, как и во всех странах, она перегружена. Поэтому, по возможности, плановые осмотры и операции переносят. Но то, что перенести нельзя, не переносят. У меня была запланирована несрочная консультация с врачом – мне ее не отменили, но предложили провести по телефону, и я, естественно, согласилась.

Просто так в больницы советуют не ходить – чтобы не распространять вирусы и самим не заражаться. Если у вас есть легкие симптомы коронавируса, рекомендуют изолироваться и сидеть дома. Если начинаются проблемы с дыханием – приезжает скорая и увозит в больницу. С легкими симптомами (типа кашля) действительно не госпитализируют, так как все равно никакого лечения на сегодня нет. Но такого, чтобы люди задыхались, а им не помогли – звучит как бред, во всяком случае ни одной такой истории я не знаю. Всех сложных пациентов забирают и стараются спасти.

Частные клиники, которые обычно лечат только за деньги, согласно призыву правительства, перешли на помощь NHS и платные приемы либо значительно сократили, либо отменили совсем. В этом смысле сейчас реально все равны. И я не понимаю, кто в ситуации, когда от нового вируса в стране ежедневно умирает почти по 1000 человек, может считать, что это несправедливо.

Ольга Нечаева

В общем английская медицина всегда была такой – госпитализируют тебя только с серьезными состояниями, и по врачам мы тут бегать не привыкшие, и вирусы не лечим. Это вызывает истерику у многих, "боже какой ужас нельзя вызвать врача" я слышу очень часто. Это особенность системы тут, она не всем по вкусу, ну и бюджетно конечно она последние годы не в лучшем состоянии. Я могу рассказать только то, что в ближайшем круге: ближайшая семья друзей, заболели муж и жена, с небольшой разницей во времени. Болели нелегко, 10-14 дней с температурой под 40. Консультировались по телефону. Дозванивались сразу. Консультации были адекватные. Мужу по телефону послушав симптомы выписали профилактически антибиотик. Антибиотик можно было забрать в ближайшей аптеке. Забрали соседи, положили под дверь. Не тестировали. Объяснили, в каких случаях звонить, чтобы госпитализировали. Оба выздоровели. Другая знакомая, мама из школы ребенка. Ее дядя (95 лет) был госпитализирован. 3 недели в больнице. ИВЛ не сразу. Выздоровел, выписался. Другой родственник, 60 лет, госпитализирован, недавняя онкология, умер. У меня несколько врачей среди жильцов наших домов. Коек пока хватает. Аппаратов хватает. Тестируют только работников и тех, кто поступает. Тех, кто выздоравливает дома – не тестируют. Где я живу работает срочная стоматология. То, что большинство нековида отложено – скорее правда. Но я бы сейчас на месте больных не совалась бы в больницы. Но такое же и в Москве. У меня подруга в Москве с онкологией. Их отделение просто закрыли под ковид. И все.

Одно из основных отличий британской системы – то, что врачи не прописывают бесполезных лекарств и не лечат недоказанными методами, указывают комментаторы.

Варвара Грязнова

Типичный пост русской тетки, живущей за границей. Она вращается в селебрити и чиновных кругах – в номенклатуре и находится заодно под дымом пропаганды наших сми («у вас ездят скорые, лечат, лекарства, блаблабла», даже конкретные ошибки менеджмента депздрава с хождением врачей на дом во время эпидемии и неточных тестов – она считает «хорошей медициной»).

При этом, если честно, я не поняла возмущения тем, что «врачи в Англии не лечат коронавирус ничем», только на ивл кладут, когда все плохо. Лучше, чтоб давали непонятно что и что тупо не поможет (антибиотик если это начало вируса ещё, а не бактериальное поражение)? При этом, я так понимаю, у них там уже загрузка медиков больше чем у нас. А мы на самом деле только начали восхождение по экспоненте.

Александр Филлипович

Немного непонятно, что тут обсуждается. Практические детали функционирования систем здравоохранения или откровенно "патриотическая" позиция Ольги. (Это так удивительно знакомо. Люди уехали в развитые страны и, сидя там, нахваливают российские реалии, ага.)



Про детали могу сказать одно: я переболел чем-то в первой половине марта. Так совпало, что был заранее записан к районному терапевту (по другому поводу) но озвучил и свою текущую болезнь, конечно. Температура, кашель. Врач больше всего интересовался моими контактами с иранцами и итальянцами. (Их _осознанных_ не было, но на вернисаже не можешь знать, кто стоит рядом.)

Потом он очень внимательно (спасибо!) выслушал лёгкие и сказал, что там ничего нет. После этого я ещё дней 10 лечился дома, с температурой до 38,1 – 38,2.



Никакого Роспотребнадзора нет нигде, кроме как в телевизоре.

Тест даже не обсуждался. Диагноз мне врач вообще никакой не называл, тут это обычное дело. Назначения сделаны на бумажке без имени больного и без имени врача, без названия лечебного учреждения. Назначения весьма странные. Простите за детали, но раз уж тема медицинская, то приходится. Микстура от кашля (ok). Капли от заложенности носа, при том, что её не вообще было. И вишенка: кагоцел. То есть один из самых известных фуфломицинов. Когда я сказал, что это препарат с неоднозначной репутацией, то терапевт, вместо того чтобы тихо слить эту тему (типа "не буду настаивать") начал с жаром убеждать в том, что это эффективный препарат.



Так вот риторический вопрос Ольге: может ли официально практикующий врач в Лондоне назначить пациенту в такой ситуации мягко говоря плацебо?



Ах, да. Парацетамол в писульке отсутствовал, я его назначил себе сам. Тем и вылечился.

То, что русские олигархи в Британии не могут рассчитывать на особое обращение врачей, кажется многим комментаторам скорее плюсом.

Мария Соловьева

А вот это вообще безумно смешно и противно: "У меня несколько знакомых заболели и вылечились в Москве – люди известные, всем, кто меня читает и так ясно, о ком я, фамилии называть не буду. Так вот, их в Москве – вовремя госпитализировали, следили за показателями крови, состоянием в легких, следили за процессом , меняли методы ЛЕЧЕНИЯ и вылечили! Давали все – и лекарства от малярии, от Вича, от паразитов, от хрен знает чего, лишь бы каждого вытащить". ДА, ДА, ДА, верю, что солидные господа в Москве получают отменное лечение!

А что с несолидными? "Отменены все химиотерапии, плановые операции, по телевизору показывали мать двух детей , у которой рак и она проходила курсы химиотерапии, они отменены, она теперь умрет к сентябрю. Таких историй множество, причем все эти факты рассказывают прямо с экрана" Так у нас аналогично, вот только прямо с экрана почему-то не рассказывают – всё больше в соцсетях и на маленьких новостных сайтиках.

Дмитрий Белоусов

Много букв, но если коротко – дама из Лондона, с «самой дорогой мед.страховкой» рассказывает, как все её друзья олигархи частными самолетами улетели в Россию, потому что в Лондоне всем <плевать> какие у них счета и страховки, лечат всех одинаково, а в России, даже в это трудное время, за деньги по первому чиху к ним прибежит врач.

Еще раз – в треклятом Лондоне для всех всё одинаково, а в России все как надо, для особенных людей есть особенные врачи. Вот же коммуняки проклятые эти англичане!

Татьяна Соловьева

Я один из самых давних критиков британской системы здравоохранения (NHS) и теперь я буду ее защищать. Я лежала в той же больнице, что и Борис Джонсон, но только в мирное время и имею вот что сказать, особенно по поводу неуклюжей пропаганды Захаровой из МИДа.

Тут по фб гуляет прямо таки панический текст одной ювелирши из Лондона про ситуацию с заразой в Британии. Меня в личке несколько товарищей про этот текст спросили. Я когда первый раз прочитала бегло, у меня на эмоциях поднялось – типа ну как бы вроде похоже. А когда второй раз прочитала и подумала – все-таки нет и я пошла и просто погуглила факты за пять минут и просто спокойно повспоминала, что я вокруг вижу и слышу – и оказалось всё ну совсем не так однозначно.

<...> В ситуации пандемии я считаю, что NHS работает нормально, да именно что нормально и 70 процентов заявлений, приведенной ювелиршей, просто неправда. Я проверила. Нет, это не заказуха, она не врет намеренно. Она просто паникует, у нее проблемы с легкими и это понятно

А в ситуации управляемого хаоса, что я испытала на себе в мирное время, так я вообще могу сказать, что NHS работает просто супер.

Начну с проблем олигархов. Вот вообще плевать на самом деле как там что у олигархов. Совсем. Тем более что какие-то рейсы есть на вывоз в США и Австралию. Захотели в РФ – ну ничего, перебьетесь. И у них просто паника. Как – в общей очереди на ивл? сукины дети что ли? Жирные коты за свою шкуру всегда будут трястись сильнее простых людей и будет много ажиотажа. Поэтому вот вообще плевать.

Отлично, что за деньги нельзя купить ИВЛ в Британии, в отличие от России. Мне это очень нравится. Может это чему-то научит людей. Теперь на очередь к ИВЛ равны все, так как черт побери система перегружена. Какого хрена человек с баблом должен быть впереди человека без денег, если речь идет о жизни и смерти. И да, я пока еще могла бы себе позволить платное ивл если что, но я рада, что теперь все в одной лодке в этой ситуации

Неправда про отмену критических операций, про отмену помощи при аварии, скорые работают на критичные вызовы, все критичные операции проводятся. Неправда про стоматологов. Да, обычные кабинеты закрыты, но существует экстренная помощь стоматологов и если что-то серьезное – вас примут. У моей подруги роды вот буквально на днях, всё по плану идет, ничего не отменено. Я вот только сегодня сфотала два примера со скорыми – в комментах

У меня даже местный GP (вроде мини поликлиники районной) открыт. В понедельник этот может закрыт, так как выходной пасхальный. Но все эти дни был открыт. Можете проверить, находится между Викторией и Пимлико. Ведется прием срочных больных. Все терапевты доступны по телефону сейчас тоже. Все лекарства доставляют в аптеки через связь с лечащим врачом по имэйлу или телефону и они сейчас в наличии. Парацетамол тоже. Да, несрочные приемы отменены, но все критичные в силе. Участковые врачи в Британии по домам и до эпидемии не ходили. Тут этого никогда не было

Для заболевших с подозрением на заразу организованы отдельные приемные и линии. Ссылка в комментах. NHS с самого начала озвучили политику. Если легкие или средние симптомы – сидите дома. Так было всегда. И до пандемии. И это реально работает. Да. Я всеми руками за такой подход к заболеваниям такого рода. Я прошу ипохондриков, которые впадают в панику от любого чиха, не комментить. Если симптомы стали тяжелыми – скорая приедет. Я это знаю. Разговаривала с соседями. Это единственная мера, которая возможна – что в брит. системе, что в системе РФ

Друзья, я сейчас может напишу крамольную вещь, но после 13 лет жизни в Британии может у меня уже что-то в мозге безвозвратно поменялось. Я считаю – что хоть в мирное время, что хоть в ситуации пандемии – вызывать скорую на температуру 38 – наглость и злоупотребление системой. Вызывать скорую на чуть подскочившее давление – тоже. Я за все годы в Британии вызвала скорую один раз при приступе аппендицита. И так должны делать все во всех странах. Вызывать только в действительно патовых ситуациях. Это мое железобетонное убеждение.

Доступности британской медицины посвящена колонка Маши Слоним в издании "Зима":

В самый разгар заболеваний и смертей от коронавируса мне написал один из моих российских подписчиков с просьбой «найти блатную» клинику для пары его знакомых в Великобритании. Когда я спросила его, что он имеет в виду, он ответил: «Ну, где есть нормальные врачи». Я, если честно, онемела. Блатная клиника, это что? Как это перевести на английский. Нет, не на язык даже, а на английскую жизнь, на английские реалии?

Немножко неловко это повторять, потому что, как мне казалось, все знают про британскую систему здравоохранения, но, видимо, придется, если такие вопросы и запросы существуют.

В Великобритании с 1948 года существует общедоступная медицина. Систему NHS вскоре после войны, в 1948 году, ввело лейбористское правительство Этли. Это совершенно уникальная система, которой британцы гордятся уже 72 года, но в которой хронически не хватает денег. К слову сказать, общедоступная медицина оплачивается из налогов, которые мы платим, пока работаем.

Пользоваться бесплатным медицинским обслуживанием может любой человек, законно проживающий в Великобритании. Для тех, кто не имеет такого статуса или тех, кто хочет лежать в отдельной палате, существуют платные клиники, где работают, кстати, часто те же врачи, что и в системе NHS. С наступлением коронавируса на Британию, большинство частных клиник (как и гостиниц) используется NHS.

О том, как предпочитают лечиться российские богачи, можно узнать из заметки The Bell:

«Когда у тебя есть деньги, возможно больше, чем когда денег нет. Но это не значит, что возможно все. Кажется, многие этого не понимают», – делится впечатлениями в разговоре с The Bell владелец медицинской клиники, известный московский врач, к которому состоятельные люди часто обращаются за консультацией. Он вспоминает, как один человек пришел в крупный частный медцентр Москвы, «отвалил около миллиона долларов и сказал: “хочу, чтобы вот эта палата с этим ИВЛ (аппаратом для искусственной вентиляции легких. – The Bell) стояла и меня ждала”».