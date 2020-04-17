Сын президента Рахмона стал вторым лицом в Таджикистане

Старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона Рустами Эмомали официально стал вторым лицом в государстве, его избрали председателем верхней палаты парламента — Национального совета. Об этом сообщает региональная служба Радио Свобода — Радио Озоди.

Голосование состоялось в ходе первой сессии парламента шестого созыва. 32-летнего сына президента избрали депутатом Национального совета весной, до этого он с 2017 года был депутатом городского парламента столицы страны Душанбе, кроме того он занимает должность мэра города.

По Конституции Таджикистана, председатель Национального совета возглавляет страну до окончания президентских выборов в случае, если действующий президент умирает, уходит в отставку или признаётся недееспособным. До сегодняшнего дня и с двухтысячного года должность Председателя занимал бывший мэр Душанбе 68-летний Махмадсаид Убайдуллоев.