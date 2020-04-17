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Трамп обратился к губернатору Нью-Йорка с резкими упрёками

Журналисты на поляне у Белого дома слушают президента Трампа, выступающего на ежедневном брифинге, 14 апреля 2020

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, политический оппонент прездента США, заявивший на днях, что не подчинится распоряжениям о возобновлении работы экономики, если эти распоряжения нанесут вред здоровью жителей штата, подвергся резким упрёкам со стороны Дональда Трампа.

Президент США посоветовал губернатору Куомо побольше времени отдавать делу, и поменьше - сетовать и жаловаться. Он написал в Твиттере: "Возьмитесь за дело и сделайте его. Прекратите болтать!

Возьмитесь за дело и сделайте его. Прекратите болтать!

Мы обеспечили вам тысячи больничных коек, которые вы не используете, мы обеспечили вас большим количеством аппаратов искусственного вентилирования лёгких, которыми вы должны были раньше себя обеспечить, и мы помогли вам в проведении тестов, которые вы должны проводить сами. Мы выделили Нью-Йорку гораздо больше денег, помощи и оборудования, чем любому другому штату. И отважные мужчины и женщины, которые отдавали себя работе, никогда не слышали от вас слова благодарности. Показатели вашего штата далеки он удовлетворительных. Меньше слов и больше дела!"

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