На Землю с МКС вернулся российско-американский экипаж

В Казахстане в пятницу приземлился российско-американский экипаж, работавший на Международной космической станции (МКС).

Астронавты НАСА Джессика Меир и Эндрю Морган и российский космонавт Олег Скрипочка приземлились по графику, в 11.16 утра в пятницу и были встречены с особыми мерами предосторожности. Спасатели и медики, встречавшие космонавтов, почти месяц находились под строгим медицинским наблюдением, неоднократно проверялись на коронавирус.



Американское космическое агентство NASA объявило в пятницу, что 27 мая состоится запуск экипажа МКС с территории США на корабле "Дрэгон". Это будет второй экипаж, отправляемый к МКС с территории США в корабле частной компании SpaceX, которую в NASA называют "партнёрской". Запуск будет осуществлён ракетой-носителем "Фалькон-9", также построенной компанией SpaceX.

Это станет очередным шагом американской космонавтики к отказу от использования российских кораблей "Союз", которые много лет оставались единственным средством доставки экипажей на МКС. Американские челноки, летавшие в космос с 12 апреля 1981 года по программе "Спейс шаттл", прекратили летать в июле 2011 года.