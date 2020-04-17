Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Кадыров на два дня запретил выходить жителям Чечни из дома

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров на два дня запретил жителям республики выходить из дома. Карантинные меры будут действовать 18 и 19 апреля. Об этом глава Чечни сообщил в эфире ЧГТРК "Грозный".

Выход на улицу будет разрешён только медицинским работникам, сотрудникам дорожных, коммунальных и экстренных служб, а также тем у кого есть спецпропуск.

Ранее "Новая газета" со ссылкой на очевидцев писала, что в Чечне, где с 29 марта начал действовать объявленный Рамзаном Кадыровым карантин, полицейским выдали полипропиленовые трубы, которыми они избивают людей без защитных масок. При этом отмечалось, что в регионе нет в продаже защитных масок.

С 5 апреля по распоряжению главы Чечни был ограничен въезд в республику транспорта из других регионов. Кадыров утверждал, что с этого дня в Чечню не будут пускать даже лиц с чеченской пропиской, чтобы избежать завоза коронавируса.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG