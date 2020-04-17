В Нижнем Новгороде начато уголовное преследование "за фейк о коронавирусе"

Первое в Нижнем Новгороде уголовное дело заведено в отношении журналиста - за распространение ложных сведений о коронавирусе. Подозреваемым стал редактор интернет-проекта "Репортёр-НН", автор телеграм-канала "Сорокин хвост" Александр Пичугин.

В ночь на 17 полиция провела в его доме обыск, изъяла телефон и ноутбук. В этом время в квартире находились маленький сын журналиста и его беременная жена.

Об этом случае сообщает сайт Идель.Реалии. 12 апреля, в Вербное воскресенье, на службу в Дивеевском монастыре собрались десятки верующих. Монастырь вёл трансляцию с места богослужения. Увиденное привело пользователей соцсетей в негодование, в результате чего видеорепортаж был удалён из ютьюб-канала монастыря.

12 апреля на канале "Сорокин хвост" в Телеграме появился текст, который начинался словами: "Внимание! Сегодня по всей стране проходит спланированная акция по инфицированию населения смертельно опасной болезнью." Этот пост, по-видимому, стал реакцией Пичугина на прямую трансляцию богослужения в Дивеевском монастыре, где, несмотря на угрозу распространения коронавируса, собрались верующие.





Вот что рассказал Александр Пичугин, находящийся в настоящее время дома, корреспонденту сайта "Idel.Реалии":

— При нынешнем уровне самоизоляции возникла угрожающая ситуация. К концу месяца нагрузка на аппараты ИВЛ в регионе будет критичной. Губернатор просил найти какие-то особенные слова, чтобы убедить людей оставаться дома. Я попытался. Но не все поняли сарказм, — сказал Александр Пичугин.

Нижегородская область лидирует по количеству заболевших COVID-19 в Поволжье и находится на четвертом месте после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. На 17 апреля в Нижегородской области выявлено 458 инфицированных коронавирусом.