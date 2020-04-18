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В Хабаровском крае четыре человека погибли в авиакатастрофе

В Хабаровском крае разбился частный легкомоторный самолет. Информацию Сибирь.Реалии подтвердили в региональном МЧС. По данным ведомства, в авиакатастрофе погибли 4 человека.

Самолет марки Л-4 упал в 30 километрах от Хабаровска, выполняя учебно-тренировочный полет. Источник "Интерфакса" утверждает, что воздушное судно принадлежало местному бизнесмену Илье Карабуту, он тоже был на борту и погиб. По данным СМИ, он занимался оптовой торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях.

У следствия есть несколько версий произошедшего: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна. Возбуждено уголовное дело.

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