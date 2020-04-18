Две больницы в Чехии подверглись кибератакам

Две больницы в Чехии, в которых проходят лечение больные коронавирусной инфекцией, в пятницу заявили, что подверглись кибератакам.

Речь идёт о больницах в городах Острава и Оломоуц. Днём ранее, 16 апреля, Национальное бюро кибернетической и информационной безопасности Чехии выступило с предупреждением о том, что существуют "обоснованные опасения о наличии реальной угрозы кибератак против важных целей в Чешской Республике, прежде всего в её системе здравоохранения".

Каковы были цели кибератак и кто именно их осуществил - не сообщается. Представитель чешских властей, однако, заявил агентству Reuters, что по всей вероятности за ними стоял "серьёзный и технически подготовленный противник".

Госсекретарь США Майк Помпео в связи с кибератаками заявил, что Соединённые Штаты не потерпят атаки на важнейшую инфраструктуру в условиях эпидемии коронавируса. "Все, кто занимается такого рода деятельностью, столкнётся с последствиями". В его заявлении нет предположений о том, кто мог бы стоять за кибератаками.