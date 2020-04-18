Минюст США: "Досье на Трампа" могло быть российской дезинформацией

Так называемое досье на Дональда Трампа, составленное перед выборами 2016 года бывшим британским агентом Кристофером Стилом, могло содержать материалы, бывшие плодом российской кампании по дезинформации. Об этом свидетельствуют рассекреченные Белым домом документы министерства юстиции США, сообщает агентство Associated Press.

В составленном в декабре прошлого года отчёте генерального инспектора минюста, который изучал материалы расследования ФБР о возможном сговоре членов предвыборного штаба Трампа с Россией, говорится, что ФБР в своё время не приняло во внимание опасения, которые высказывались относительно надёжности источников информации, включённой в досье.

ФБР осенью 2016 года запросило ордер на слежку за сотрудником штаба Трампа Картером Пейджем, опираясь в том числе на информацию из досье Стила о том, что Пейдж в Праге встречался с некими российскими представителями. При этом, как утверждается, уже тогда высказывались опасения, что информация в досье не только не верна, но и стала результатом сознательной дезинформации со стороны источников Стила, связанных с российскими спецслужбами.

Расследование ФБР о возможном "российском следе" в кампании Трампа опиралось, как утверждается, не на досье Стила, создание которого финансировалось политическими оппонентами Трампа, а на другую информацию. Однако в ходе проверки генерального инспектора Майкла Хоровица выяснилось, что часть информации из досье всё же была использована – в частности, для обоснования слежки за Пейджем.

Сторонники Трампа считают это серьёзным нарушением, которое ставит под сомнение легитимность всего расследования. Сенаторы-республиканцы Чак Грассли и Рон Джонсон после публикации рассекреченных материалов выпустили совместное заявление, в котором попросили директора ФБР Кристофера Рэя предоставить все разведданные, полученные и проверенные федеральными агентами, занимавшимися российским расследованием.

Генеральный инспектор ранее пришёл к выводу, что ФБР допустило значительные нарушения в своём расследовании, однако отверг утверждения, что они были мотивированы политически. Трамп настаивает на том, что само расследование было результатом действий его оппонентов, в том числе членов администрации Барака Обамы.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в расследовании, начатом уже после выборов президента США, не нашёл достаточных доказательств сговора между членами команды Трампа и Россией. Картер Пейдж, который утверждает, что не только не встречался в Праге с россиянами, но и никогда туда не ездил, не был ни в чём обвинён.