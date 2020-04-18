До 15 июня иностранцев в РФ можно принимать на работу без разрешений

В России на период до 15 июня станет возможным принимать на работу иностранных граждан без разрешения на работу и патентов – при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

В указе подчёркивается, что речь идёт о временных мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Документы иностранных граждан, дающие им право пребывания на территории России, если сроки их действия истекают до 15 июня, признаются действительными. Речь идёт как о визах, так и о разрешениях на временное пребывание и видах на жительство.

Также до 15 июня в отношении иностранцев и лиц без гражданства не будут применяться решения об их административном выдворении или депортации.

В связи с эпидемией коронавируса Россия в конце марта приостановила авиасообщение с зарубежными странами и фактически закрыла границы. На территории страны остались сотни тысяч иностранных граждан, прежде всего из государств Центральной Азии.