Православные христиане готовятся отметить главный праздник – Пасху

Православные христиане сегодня отмечают свой главный праздник – Пасху. Этот день символизирует воскресение Иисуса Христа на третий день после распятия. Православные считают это победой над грехом и смертью. В этом году торжества проходят на фоне пандемии коронавируса.

Церемония схождения благодатного огня в Иерусалиме прошла без участия паломников. Представители православных миссий отвезли дипломатическим транспортом огонь в аэропорт. Оттуда его доставят спецрейсами в страны, где сегодня отмечают Пасху.

Праздничное богослужение в московском храме Христа Спасителя состоится сегодня без участия верующих. Кремль заявил, что президент России в этом году не поедет на молебен. Владимир Путин поставит свечу в часовне в своей резиденции в Ново-Огарёво.

Ранее Русская православная церковь (РПЦ) призвала верующих отказаться от посещения церкви во время пасхальных праздников из-за угрозы распространения COVID-19. Для верующих выпустили специальные инструкции для освящения куличей, пасх и проведения молитв в домашних условиях.

В российских регионах окончательное решение о работе храмов принимают местные епархии. Некоторые из них уже заявили, что церкви останутся открытыми, а богослужения пройдут с соблюдением санитарных норм.