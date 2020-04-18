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СМИ: Австрия в июле может принять этап "Формулы-1" без зрителей

Австрия подтвердила возможность проведения этапа гонки "Формула-1" без зрителей с 3 по 5 июля. Это произойдёт, если Франция перенесёт гран-при, запланированный на 26-28 июня. Официального подтверждения по переносу гонки нет, но ранее Париж продлил запрет на массовые мероприятия до середины июля. Об этом пишут французские СМИ.

В этом сезоне на фоне пандемии коронавируса девять первых этапов "Формулы-1" были перенесены на неопределенное время. Гран-при Монако окончательно отменен. Российский этап "Формулы-1" запланирован на конец сентября. О его переносе или отмене пока не сообщалось.

Сегодня же стало известно, что руководитель команды "Формулы-1" Mercedes Тото Вольфф приобрёл 4,77 процентов акций британского автопроизводителя Aston Martin. Сделка совершена с разрешения Mercedes.

Австриец Вольфф возглавляет команду Mercedes восемь лет. Под его руководством команда выиграла подряд шесть титулов в личном зачёте и в Кубке конструкторов. Представитель команды отметил, что покупка доли Aston Martin Вольфом является финансовой инвестицией и не отразится на управлении Mercedes.

Основной владелец Aston Martin – канадский миллиардер Лоуренс Стролл. С 2021 года имя Aston Martin получит команда Racing Point (прежнее название Force India). Она также принадлежит Строллу.

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