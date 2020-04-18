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Каннский кинорынок пройдёт в этом году в формате онлайн

Бездомные у дворца Каннского кинофестиваля. Городские власти предложили бездомным и обездоленным часть площадей - в условиях эпидемии (март 2020)

Руководство Каннского фестиваля, одной из важнейших площадок для мировой киноиндустрии, решило провести кинорынок в онлайн-формате. Причиной такого решения стали эпидемия COVID-19 и ограничительные меры, принятые правительством Франции.

Инициатором новой формулы кинофорума стал заместитель директора фестиваля по кинорынку Жером Пайяр, а главным его аргументом была необходимость поддержать международную киноиндустрию и профессиональный кинобизнес.

В этом году в Каннском кинофестивале должны были участвовать более 12 тысяч работников кино из 121 страны.

В совместном заявлении организаторы нескольких фестивальных программ 17 апреля констатировали, что проведение фестиваля невозможно, но одновременно выразили готовность обеспечить поддержку фильмам, отобранным в каннские конкурсы этого года, сообщило RFI. Вопрос о том, когда состоится фестиваль, обсуждается.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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