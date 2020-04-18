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В Кемерове блогера арестовали из-за видео о патрулях дружинников

Пикет Михаила Алфёрова в Кемеровe

Суд в Кемерове арестовал блогера Михаила Алфёрова из-за снятого и опубликованного в соцсетях ролика. На видео активист пытается спросить у дружинников на улице, что они делают для борьбы с коронавирусом.

По информации "ОВД-Инфо", активиста признали виновным в мелком хулиганстве. Ближайшие 10 дней он проведет в изоляторе МВД. По версии суда Алфёров в присутствии других граждан и детей нецензурно выражался в адрес дружинников.

Сам автор ролика утверждает, что на указанных в решении суда секундах его видео оскорблений и ненормативной лексики нет.

Полиция задержала блогера 15 апреля.

Как сообщал сайт Север.Реалии, активиста неоднократно задерживали за участие в различных протестных акциях. Летом прошлого года в отношении Алфёрова было возбуждено уголовное дело об оскорблении судьи на суде после вынесения решения об административном аресте блогера.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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