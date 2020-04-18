Звёзды сцены проведут 18 апреля виртуальный концерт в поддержку ВОЗ

18 апреля состоится виртуальный концерт в поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с коронавирусом. Музыкальное представление "Вместе дома" начнётся в 20 часов по центрально-европейскому времени. В нём примут участие Дженнифер Лопес, Пол Маккартни, Стиви Уандер и другие известные артисты.

Куратором концерта стала Леди Гага. Она объявила о проведении двухчасового музыкального марафона с привлечением звёзд сцены на видеоконференции ВОЗ. По словам певицы, событие должно показать глобальное единство в борьбе с COVID-19. Леди Гага также сообщила, что в первую неделю апреля она собрала 35 миллионов долларов для фонда ВОЗ по борьбе с пандемией.

Euronews отмечает, что мероприятие будет направлено на сбор средств для борьбы с коронавирусом.

По последним данным, ВОЗ направила более двух миллионов единиц средств индивидуальной защиты в 133 страны мира и полтора миллиона тестов для выявления COVID-19 в 126 странах.

Коронавирус нового типа начал распространяться в Китае в декабре прошлого года. Сейчас по всему миру зарегистрировано более двух миллионов случаев заражений. Умерли почти 157 тысяч пациентов. Больше всего заболевших в США – более 700 тысяч человек, число умерших превысило 37 тысяч.