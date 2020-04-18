Умер писатель и журналист Александр Кабаков

Российский писатель и журналист Александр Кабаков умер на 77 году жизни в Москве, сообщили в фейсбуке журналист Андрей Колесников и актёр Нахим Шифрин.

Кабаков родился в Новосибирске, получил математическое образование в Днепропетровске. Работал инженером на оборонном предприятии, затем занялся журналистикой. Работал в газетах "Гудок", "Московские новости", в издательском доме "Коммерсантъ".

С середины 70-х годов печатался как писатель-юморист. Известность получил после выхода в 1989 году романа-антиутопии "Невозвращенец". Среди других книг Кабакова - "Сочинитель", "Поход Кристаповича", "Последний герой". Лауреат нескольких литературных премий.

По произведениям Кабакова были сняты советские фильмы “Десять лет без права переписки” и “Невозвращенец”. Писатель был гостем эфиров Радио Свобода.