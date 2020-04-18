В Нью-Йорке первые признаки возможного ослабления эпидемии

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции в субботу заявил, что в минувшую пятницу в штате от последствий коронавируса умерли 540 человек - это самый низкий показатель за последние две недели. Он сообщил также, что в пятницу в больницы были доставлены 2 тысячи человек с осложнениями, вызванными COVID-19. Такие цифры последний раз регистрировались в конце марта, перед началом волны сильного роста заражений и смертности. Как сообщает "Голос Америки", из этого можно сделать предположение, что штат преодолел стадию плато.

По словам губернатора Куомо, врачи отмечают снижение количества пациентов, доставляемых в отделения интенсивной терапии и требующих подключения к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

В целом по США в субботу было отмечено 715 тысяч случаев заражения коронавирусом. Смертельных исходов за последние сутки 1690, общее число жертв эпидемии в США 38 844.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в субботу, что США и Канада договорились оставить общую границу закрытой ещё на 30 дней, сообщило агентство Associated Press.