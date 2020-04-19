Путин в поздравлении с Пасхой выразил надежду на "Божью помощь"

Православные христиане в России и других странах сегодня отмечают Пасху (воскресение Иисуса Христа) - один из главных христианских праздников.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции в этом году празднования во многих регионах проходят с ограничениями. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, в частности, богослужения в храмах прошли без прихожан. Патриарх Кирилл, предстоятель Русской православной церкви, возглавил службу в храме Христа Спасителя в Москве. Она транслировалась по телевидению и в Интернете. Крестный ход в честь Пасхи был устроен в самом храме, на улицу священнослужители не выходили. Одним из немногих мирян на службе был бывший глава РЖД Владимир Якунин, который привёз лампаду с благодатным огнём, зажжённым ранее в Иерусалиме.

Президент России Владимир Путин вопреки устоявшейся традиции в храм не приехал. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что Путин отмечает праздник в своей резиденции Ново-Огарёво, где он находится уже несколько недель, общаясь с подчинёнными в формате видеоконференций. Утром в воскресенье было опубликовано поздравление президента с Пасхой. Путин заявил об эпидемии коронавируса: "Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем". Для борьбы с эпидемией, по мнению президента, у России "всё есть", включая "здоровую экономику" и "необходимые ресурсы". Путин вспомнил поговорку "На Бога надейся, а сам не плошай", но всё же выразил надежду на "Божью помощь". С ней, по мнению президента, "всё будет хорошо".

На утро 19 апреля в России было более 36 тысяч инфицированных коронавирусом, более 300 человек умерло от инфекции.

Не во всех регионах России храмы для прихожан были закрыты. В Ленинградской области, например, богослужения прошли на открытом воздухе, а в Волгограде и в ряде регионов Дальнего Востока прихожан пускали и в храмы. Ряд православных публицистов и священников РПЦ критиковали ограничения властей, называя их избыточными и указывая на то, что церковь приняла строгие санитарные меры. О каких-либо инцидентах в пасхальную ночь не сообщалось.

На Украине храмы в пасхальную ночь были открыты - при условии, что в них будет соблюдаться дистанция между верующими и другие меры предосторожности. Представители властей, включая президента Владимира Зеленского, при этом призывали отмечать Пасху дома. По данным властей, в храмы пришли около 130 тысяч прихожан, что существенно меньше, чем обычно. По России статистики пока нет.