Трамп: если Китай сознательно допустил эпидемию, его ждут последствия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай может столкнуться с "последствиями", если выяснится, что он сознательно допустил вспышку коронавирусной инфекции, которая впоследствии переросла в пандемию.

На ежедневном брифинге в Белом доме, посвящённом борьбе с коронавирусом, Трамп сообщил, что Соединённые Штаты расследуют обстоятельства начала распространения коронавируса. Он подчеркнул, что Китай мог допустить случайную ошибку, и в этом случае говорить о его вине нельзя. Совсем другое дело – если речь идёт о "сознательных" действиях. Трамп не пояснил, что именно он имеет в виду.

"Это можно было остановить в Китае, прежде чем началось распространение, но этого не было сделано, и теперь весь мир страдает", – подчеркнул Трамп. Соединённые Штаты – на первом месте в мире по числу инфицированных новым коронавирусом и по числу смертей от инфекции.

Трамп также вновь заявил, что не доверяет официальной китайской статистике, согласно которой от коронавирусной инфекции в Китае умерли более 4 тысяч человек. В США число жертв уже приближается к 40 тысячам.