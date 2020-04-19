Трамп: если Китай сознательно допустил эпидемию, его ждут последствия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай может столкнуться с "последствиями", если выяснится, что он сознательно допустил вспышку коронавирусной инфекции, которая впоследствии переросла в пандемию.
На ежедневном брифинге в Белом доме, посвящённом борьбе с коронавирусом, Трамп сообщил, что Соединённые Штаты расследуют обстоятельства начала распространения коронавируса. Он подчеркнул, что Китай мог допустить случайную ошибку, и в этом случае говорить о его вине нельзя. Совсем другое дело – если речь идёт о "сознательных" действиях. Трамп не пояснил, что именно он имеет в виду.
"Это можно было остановить в Китае, прежде чем началось распространение, но этого не было сделано, и теперь весь мир страдает", – подчеркнул Трамп. Соединённые Штаты – на первом месте в мире по числу инфицированных новым коронавирусом и по числу смертей от инфекции.
Трамп также вновь заявил, что не доверяет официальной китайской статистике, согласно которой от коронавирусной инфекции в Китае умерли более 4 тысяч человек. В США число жертв уже приближается к 40 тысячам.
- Несколько дней назад американский телеканал Fox News со ссылкой на источники в спецслужбах выступил с утверждением, что первый заразившийся коронавирусной инфекцией работал в вирусологической лаборатории китайского города Ухань, откуда и началось распространение болезни по всему миру.
- Предполагается, что сотрудник Института вирусологии Уханя Китайской академии наук подхватил вирус от летучей мыши во время работы в лаборатории и вынес его в город. Канал настаивает, что у источников, знакомых с темой, есть "растущая уверенность", что вирус не был передан человеку из природы.
- При этом Fox News не утверждает, что вирус имел искусственное происхождение и тем более что он был распространён нарочно. По данным телеканала, американские власти ведут "полномасштабное расследование" обстоятельств появления вируса.
- Консенсус большинства специалистов-вирусологов заключается в том, что вирус имеет естественное происхождение. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами.
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