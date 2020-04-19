Умер российский композитор Александр Вустин

19 апреля умер композитор Александр Вустин. Как сообщили в фейсбуке поэт Лев Рубинштейн, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Композитору было 76 лет.

Александр Вустин - один из самых известных современных российских композиторов. В 1950-е годы учился композиции у Григория Фрида, в 1969 году окончил Московскую консерваторию. Был активным участником основанной в конце 1980-х Ассоциации современной музыки (АСМ-2). Писал музыку для кино. Его музыку исполняли известные оркестры и музыканты России и мира. В последние годы особенно часто Вустин сотрудничал с дирижёром Владимиром Юровским.

Среди произведений Вустина - опера "Влюблённый дьявол", "Три стихотворения Моисея Тейфа" для голоса и фортепиано (в русском переводе Юнны Мориц), вокально-инструментальные произедения на тексты Андрея Платонова, Бориса Пастернака, Ольги Седаковой, Юрия Олеши.

Мировая премьера оперы "Влюблённый дьявол" состоялась в Москве в прошлом году.