В Донецкой области открыто дело о нарушении карантина на Пасху

Украинская полиция начала уголовное производство в связи с несоблюдением карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре - там на Пасхальную службу прибыли более трёхсот человек, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на Донецкое областное управление полиции.

В публикации отмечается, что в Святогорской Свято-Успенской лавре собралось три сотни верующих, которые не соблюдали социальную дистанцию и другие правила карантина. Тем самым были нарушены санитарные нормы по предотвращению инфекционных заболеваний.

Верующие, пришедшие в храм на Пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля в большинстве своём не имели средств защиты от коронавируса.