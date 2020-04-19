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В Донецкой области открыто дело о нарушении карантина на Пасху

Контрольный пункт в Киево-Печерской лавре, 18 апреля 2020

Украинская полиция начала уголовное производство в связи с несоблюдением карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре - там на Пасхальную службу прибыли более трёхсот человек, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на Донецкое областное управление полиции.

В публикации отмечается, что в Святогорской Свято-Успенской лавре собралось три сотни верующих, которые не соблюдали социальную дистанцию и другие правила карантина. Тем самым были нарушены санитарные нормы по предотвращению инфекционных заболеваний.

Верующие, пришедшие в храм на Пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля в большинстве своём не имели средств защиты от коронавируса.

Пасхальное богослужение в Святогорской лавре, Донецкая область
Пасхальное богослужение в Святогорской лавре, Донецкая область

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