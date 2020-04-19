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Профсоюз журналистов и работников СМИ: "Свободу Светлане Прокопьевой!"

Пикет солидарности со Светланой Прокопьевой в Петербурге, октябрь 2019

Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал видеообращение в поддержку Светланы Прокопьевой с требованием к российским властям снять с неё противозаконные обвинения. Об этом сообщает МБХ Медиа.

Журналисты и правозащитники записали видеообращение в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую российские власти обвиняют в оправдании терроризма.

В записи приняли участие члены Профсоюза журналистов и работников СМИ, а также директор фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова и генеральный секретарь Европейской Федерации журналистов Рикардо Гутьеррес.

Есть очевидные вещи: нельзя судить невиновных, нельзя судить за мысли, нельзя судить за слова

«Есть очевидные вещи: нельзя судить невиновных, нельзя судить за мыслепреступление, нельзя судить за слова. Журналистку Светлану Прокопьеву сейчас судят за ее размышления вслух, за размышления, которые не сделали никому зла», — подчеркнул редактор журнала «Дискурс» Константин Ворович.

Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма — часть 2 статьи 205.2 УК. Дело было возбуждено 6 февраля из-за авторской программы Прокопьевой «Репрессии для государства» на «Эхе Москвы в Пскове». В эфире журналистка высказала свою позицию о причинах теракта в архангельском управлении ФСБ. Она предположила, что поступок молодого человека мог быть спровоцирован действиями властей, говорится в публикации на сайте МБХ Медиа.

  • 1 октября 2019 года больше пятидесяти российских независимых СМИ провели акцию солидарности, опубликовав в текстовом или видеоформате открытое письмо Прокопьевой «Семь лет за две страницы текста». В декабре 2019 года «Единая коалиция свободной прессы» внесла Светлану Прокопьеву в свой список десяти лиц, подвергшихся репрессиям за свободу слова.

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