Профсоюз журналистов и работников СМИ: "Свободу Светлане Прокопьевой!"

Профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал видеообращение в поддержку Светланы Прокопьевой с требованием к российским властям снять с неё противозаконные обвинения. Об этом сообщает МБХ Медиа.

Журналисты и правозащитники записали видеообращение в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую российские власти обвиняют в оправдании терроризма.

В записи приняли участие члены Профсоюза журналистов и работников СМИ, а также директор фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова и генеральный секретарь Европейской Федерации журналистов Рикардо Гутьеррес.

Есть очевидные вещи: нельзя судить невиновных, нельзя судить за мысли, нельзя судить за слова

«Есть очевидные вещи: нельзя судить невиновных, нельзя судить за мыслепреступление, нельзя судить за слова. Журналистку Светлану Прокопьеву сейчас судят за ее размышления вслух, за размышления, которые не сделали никому зла», — подчеркнул редактор журнала «Дискурс» Константин Ворович.

Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма — часть 2 статьи 205.2 УК. Дело было возбуждено 6 февраля из-за авторской программы Прокопьевой «Репрессии для государства» на «Эхе Москвы в Пскове». В эфире журналистка высказала свою позицию о причинах теракта в архангельском управлении ФСБ. Она предположила, что поступок молодого человека мог быть спровоцирован действиями властей, говорится в публикации на сайте МБХ Медиа.